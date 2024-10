A déli, délkeleti tájakon néhol megdörrenhet az ég

2024. október 4. 09:03

A hét utolsó munkanapja is esős, borongós időt tartogat. Sokfelé várható kiadós mennyiségű csapadék, ugyanakkor holnap napközben már dél felől egyre nagyobb területen szűnik az esőzés, és elkezd vékonyodni, szakadozni a felhőzet.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: Nagyrészt borult idő várható, napközben dél felől fokozatosan gyengül, illetve szűnik is az eső, este már inkább csak az északi tájakon eshet és ott is egyre kevesebb helyen, egyre gyengébb intenzitással. A déli, délkeleti tájakon néhol megdörrenhet az ég. A döntően északias szelet több helyen élénk, a nyugati tájakon erős, néhol akár viharos lökések kísérhetik, míg a déli területeken a délnyugati, nyugati irányú szél élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű, de délkeleten ennél jóval magasabb értéket is mérhetnek. Késő este 9, 16 fok között alakul a hőmérséklet.

met.hu