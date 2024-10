Nem választottak főpolgármester-helyettest

2024. október 4. 20:14

A Fővárosi Közgyűlés nem választott főpolgármester-helyettest pénteki alakuló ülésén, mivel a tisztség betöltőjének személyére Karácsony Gergely főpolgármester a korábbi bejelentésének megfelelően nem tett javaslatot. A testület a fővárosi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának (szmsz) módosításáról sem tudott dönteni.

Karácsony Gergely korábbi közlése szerint hajlandó lett volna támogatni Vitézy Dávid (Vitézy Dáviddal Budapestért - LMP-Zöldek) korábbi főpolgármester-jelölt helyettesi kinevezését abban az esetben, ha sikerül többséget alkotni az előző ciklus általános főpolgármester-helyettese, Kiss Ambrus kinevezése mellett is.

Hosszas vita után a Fővárosi Közgyűlés többsége úgy döntött, elnapolja a döntést a szmsz módosításáról, és a kormányhivatal állásfoglalását kéri arról:

a főpolgármesternek szavazásra kell-e bocsátania azokat az szmsz-hez érkezett módosító indítványokat is, amelyeket előterjesztőként nem fogadott be.

Az előterjesztésben Karácsony Gergely azt írta, hogy a Fővárosi Közgyűlés választásának új szabályai, valamint a választás eredményeként létrejött testületi összetétel másfajta közgyűlési működést feltételez. "Sokszínűbb, egyértelmű természetes többséget nélkülöző" közgyűlést választottak a budapestiek, így kompromisszumokat kereső, a választói bizalomból fakadó felelősségvállalást szolgáló működési modellnek kell megfelelnie a testületnek - fogalmazott.

Azt írta, minden olyan módosítási kérést befogadott, amely ezt a célt szolgálja anélkül, hogy a város működőképességét veszélyeztetné.

Karácsony Gergely a vita során elmondta, jogértelmezésük szerint a törvény mondja ki, hogy szmsz-hez kapcsolódóan az előterjesztő által nem támogatott módosító javaslatokról nem szavaznak.

Böröcz László (Fidesz-KDNP) szerint a főpolgármester jogszabályok mögé bújva nem hajlandó a képviselők javaslatairól szavaztatni, ami nem demokratikus.

Végül Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője javasolta, hogy a testület az alakuló ülésén ne döntsön az szmsz-ről. Mint mondta, három témakörben van nézetkülönbség a közgyűlés többsége és a főpolgármester között: nem értenek egyet a közszolgáltatást végző cégek vezetőinek kinevezési gyakorlatával, a két közgyűlés közötti főpolgármesteri döntésekben és a nyilvánossággal kapcsolatos működésben.

A képviselők 23 igen szavazattal, 7 nemmel, valamint Baranyi Krisztina és Döme Zsuzsanna (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) tartózkodásával úgy döntött, elnapolják a döntést az szmsz-ről. Nem szavazták meg a javaslatot a Párbeszéd-Zöldek, a Demokratikus Koalíció és az MSZP képviselői.

Karácsony Gergely jelezte: az önkormányzatokról szóló törvény szerint a közgyűlésnek alakuló ülésén meg kell alkotnia vagy felül kell vizsgálnia szmsz-ét, ennek az előírásnak pedig eleget tettek. Jelezte: a korábbi szmsz hatályban marad. Hozzátette: az szmsz ügyét a kormányhivatal álláspontjának ismeretében újra napirendre veszik.

Kovács Gergely (MKKP) javaslatára a képviselők döntöttek arról, hogy a fővárosi közösségi költségvetés 2020 és 2024 közötti gyakorlatáról készüljön utólagos hatásvizsgálat. Erre a politikus szerint azért van szükség, mert egyes, a budapestiek szavazatát elnyerő projektek csak nagyon lassan valósulnak meg, esetleg meghiúsulnak.

Ugyancsak Kovács Gergely javaslatára döntöttek arról is, hogy szükséges egy korszerű, a 21. század elvárásainak megfelelő állatvédelmi központ működtetése a fővárosi önkormányzat kötelező és önként vállalt állatvédelmi feladatainak ellátása érdekében.

A képviselők felkérték Karácsony Gergelyt, hogy a 2025. évi költségvetés tervezése során a Budapesti Brand nZRt. működési támogatásának csökkentésével tegyen javaslatot az állatvédelmi központ működéséhez szükséges többletforrások biztosítására. Vitézy Dávid javaslatára felkérték a főpolgármestert, hogy alkosson öt évre szóló állatvédelmi cselekvési programot.

Szentkirályi Alexandra (Fidesz-KDNP) javaslatára a képviselők elfogadták, hogy készüljön intézkedési terv arról, hogy mennyivel szükséges a FÖRI által foglalkoztatott közterület-felügyelők létszámát növelni a budapestiek biztonságérzete és a köztisztaság javulása érdekében.

Arra is felkérték a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a BRFK-val, hogy a közterület-felügyelőkkel közös rendőri járőrszolgálat óraszáma visszaálljon legalább a 2019 előttire. Támogatták Keszthelyi Dorottya (DK) módosító javaslatát, hogy a főpolgármester kezdeményezzen tárgyalást a belügyminiszterrel annak érdekében, hogy a fővárosi utcai járőrök és körzeti megbízottak létszáma elérje a 2010 előtti létszámot.

A Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője kezdeményezte azt is, hogy a korábban leszerelt és jelenleg is hiányzó köztéri hulladékgyűjtőket visszaszereljék. Vitézy Dávid a vitában felvetette, vezessék be a szelektív gyűjtés lehetőségét a frekventált közterületeken.

A közgyűlés úgy döntött, Karácsony Gergely módosítóját elfogadva, hogy végezzenek hatásvizsgálatot a korábbi években történt leszerelésekről és annak alapján dolgozzanak ki átfogó programot a közterületi hulladékgyűjtők kihelyezésére.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője (k) a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén a Városháza dísztermében 2024. október 4-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Vitézy Dávid javaslatára, Karácsony Gergely kiegészítésével a képviselők támogatták a BKK-rendészet létrehozását, amely Vitézy Dávid főpolgármester-jelölti választási programjában szerepelt.

A budapesti közösségi közlekedést jogszerűen, az utazási feltételeket betartva igénybe vevők jogos igénye, hogy utazásaik atrocitásoktól mentes, tiszta, rendezett környezetben valósuljanak meg, s ennek garanciája lenne a felállításra kerülő BKK-rendészet - írta a politikus, aki a vitában hangsúlyozta: javaslata nem hajléktalanellenes, hanem utasbarát.

