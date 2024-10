Kreml: Moszkva nem csökkentette diplomáciai kapcsolatainak szintjét Washingtonnal

2024. október 7. 13:08

Moszkva nem csökkentette a diplomáciai kapcsolatok szintjét Washingtonnal, amikor lezárta Anatolij Antonov orosz nagykövet megbízatását – jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő hétfőn újságíróknak. „A nagykövetet idejében ki fogják nevezni” – tette hozzá. Peszkov szerint nem szerepel Vlagyimir Putyin orosz elnök napirendjén, hogy fogadja a volt washingtoni misszióvezetőt.

Antonov hétéves nagyköveti megbízatás után vasárnap tért vissza Moszkvába. Az orosz külügyminisztérium szombaton jelentette be, hogy washingtoni kiküldetése befejődött. A tárca egyelőre nem közölte, hogy ki váltja őt a nagyköveti poszton. A 65 éves Anatolij Antonov 2017 óta volt az Egyesült Államokban működő orosz diplomáciai képviselet vezetője. Korábban, 2016 és 2017 között külügyminiszter-helyettesi tisztséget töltött be, 2011 és 2016 között pedig védelmiminiszter-helyettes volt. Emellett a külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete, valamint a biztonsági és leszerelési ügyekért felelős főosztály igazgatója is volt.

MTI