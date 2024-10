Ismét van magyar színház

2024. október 7. 22:03

A "Pesti" szót elhagyva, Magyar Színházként folytatja történetét a Hevesi Sándor téri teátrum, amely a névváltoztatás mellett megújult arculattal is jelentkezik.

magyarszinhaz.hu

A Magyar Színház, korábbi nevén Pesti Magyar Színház felújítási és arculatváltási folyamaton megy keresztül, amely az épület modernizálását, a nézőtéri élmény javítását és a fenntarthatóság előtérbe helyezését tűzte ki célul - olvasható a színház MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

Mint írják, a névváltoztatás visszatérés a színház eredeti gyökereihez, méltóan a csaknem 130 éves múlthoz, amely új irányvonalakat nyit meg a színház jövőjében. Az új arculat és infrastrukturális fejlesztések központjában a nézői igények kielégítése és a környezettudatos megközelítés áll - emelik ki a közleményben.

"A célunk az volt, hogy a művészeti és infrastrukturális megújulás kéz a kézben haladjon" – idézik Szabó Zoltán gazdasági igazgatót.

A színház belső felújításai között szerepel a közönségforgalmi területek modernizálása: a ruhatár kapacitásának bővítése, a büfé és a mosdók korszerűsítése. A Szalon új funkcióval gazdagodott, mostantól kulturális rendezvények, például irodalmi estek befogadására is alkalmas - emelik ki a közleményben.

Mint írják, a leglátványosabb újítás ezután következik: a színház homlokzatának zöldítése egy innovatív, fenntarthatósági koncepció jegyében valósul meg. A cél az, hogy a homlokzatot élő növényzettel borítsák be, ami nemcsak esztétikai funkciót tölt be, hanem hozzájárul a környezetvédelemhez, javítva a városi levegőminőséget, növelve a kerület zöldfelületeit. Ezzel a modern megoldással a színház nemcsak a fenntarthatóság terén válik úttörővé, hanem a környezetvédelem fontosságára is felhívja a figyelmet - hangsúlyozzák.

A névváltoztatással kapcsolatban úgy fogalmaznak: szeretnék visszaadni azt a méltóságot, amelyet a teátrum még Nemzeti Színházként hordozott. A Magyar Színház név hitelesen és méltóképpen tükrözi ezt a gazdag örökséget - hangsúlyozzák.

Az új arculat modern és fiatalos, de tiszteli a hagyományokat, amit az új logó is tükröz: a Magyar Színház "M" betűje egy hangjeggyel kiegészítve utal a színház zenés produkcióinak jelentőségére - írják.

A tervek között szerepel a nézőtéri ülőhelyek teljes cseréje, a színpadtechnika fejlesztése, a világítás és a forgószínpad korszerűsítése.

"Az új névvel és arculattal a színház méltó módon folytatja a magyar és világirodalom klasszikusainak bemutatását, miközben folyamatosan alkalmazkodik a 21. század kihívásaihoz és igényeihez" - áll a közleményben.

Nagy Viktort 2024. február 1-jétől öt évre bízták meg a Pesti Magyar Színház - szeptembertől Magyar Színház - igazgatói feladatainak ellátásával.

MTi