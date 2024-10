A dél-koreai Han Kang

A Nobel-díj zsűrije a díjat azzal indokolta, hogy „intenzív költői prózájáért, amely szembenéz a történelmi traumákkal és feltárja az emberi élet törékenységét.” Ez volt az első alkalom, hogy irodalmi Nobel-díjat kapott Dél-Korea.

Han Kang, Han Seung-won (Han Sŭngwon) író lánya,1970-ben született Gwangdzsuban, de tizenegy éves korától Szöulban nőtt fel. A szöuli Yonsei Egyetemen tanult koreai irodalmat, és 1993-ban diplomázott. Han az „Irodalom és társadalom” (Munhak-kwa sahoe) című folyóiratban megjelent versekkel debütált, de nem sokkal később prózaíróként vált ismertté.

1994-ben Red Sail című novellája elnyerte a Seoul Shinmun újság irodalmi díját. Ezt követően folyamatosan írt, és több novelláskötetet is kiadott.

1999-ben elnyerte a legjobb koreai regényért járó díjat, 2000-ben a Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium „A mai fiatal művészek díját”, végül 2005-ben a Yi-San irodalmi dijat kapta meg

Újságíróként is dolgozott a „Mély forrás vize”, a „Kiadványok folyóirata” és a „Forrás” című folyóiratoknál. 2010-ben A vegetáriánus című művéből film készült, a Baby Buddha című kisregénye pedig a Sebhely című film alapjául szolgált.

Han jelenleg kreatív írást tanít a Szöuli Művészeti Intézetben.

2016. május 16-án angolra fordítójával, Deborah Smith-szel együtt elnyerte az 50 000 angol fonttal dotált Man Booker Nemzetközi Díjat a 2007-ben megjelent The Vegetarian című debütáló regényéért. A regény középpontjában a dél-koreai háziasszony, Yeong-hye áll, aki egy nap úgy dönt, hogy vegetáriánus lesz, és minden állati eredetű terméket eltávolít a háztartásból. Passzív lázadása egyre groteszkebb méreteket ölt, amikor elkezdi felfedni magát a nyilvánosság előtt, és egy növényi életről álmodik, ami a családja értetlenségét és ellenállását váltja ki. Ebböl a művéből 2009-ben film is készült. A regény németül is megjelent 2016 augusztusában Die Vegetarierin címmel. A főhősnő az első nőnek számít a byroni hős szerepében

2014-ben hazájában megjelent A fiú jön Sonyŏn i onda) című regénye, amelyben tematikusan a Gwangju-felkelés (1980) erőszakos leverését dolgozza fel. 2017-ben megjelent a könyv német fordítása Menschenwerk címmel

2018-ban Han írt egy fejezetet a skót művésznő, Katie Paterson Future Library című művészeti projektjéhez.

