Oscar-nevezett alkotók is jelen lesznek a közelgő 8. Szlovén Filmnapokon

2024. október 14. 15:50

2024. október 17-én 20 órakor a budapesti Toldi moziban Szlovénia 2025-ös Oscar-nevezettje, a MEGVÁLTÁS KEZDŐKNEK nyitja a nyolcadik Szlovén Filmnapokat. A filmet elkíséri Budapestre, Sonja Prosenc rendező, akit a Cineuropa 2016-ban a nyolc legígéretesebb európai női filmrendező közé sorolt és akinek ez már a harmadik, Oscarra nevezett alkotása. A film operatőrével, Mitja Ličennel is találkozhat majd a magyar közönség. Látható lesz továbbá a három Vesna díjat nyert, társadalmi drámával kevert thriller, a megtörtént eseten alapuló MEGFIGYELÉS és a Szarajevói Filmfesztiválon debütált, majd a legjobb dokumentumfilmért járó Vesna-díjjal elismert A TEST is. A rendezvényt a Szlovén Filmközpont, a BudapestFilm Zrt. és a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövetségével együttműködve szervezik. Elővételben már válthatók jegyek.

2024. október 17-én 20 órakor a budapesti Toldi moziban Szlovénia 2025-ös Oscar-nevezettje, a Megváltás kezdőknek (Odrešitev za začetnike nyitja a nyolcadik Szlovén Filmnapokat. A humorral teli filmjében a látszólag tökéletes szlovén családhoz betoppan Julien, aki jelenlétével megbontja a család törékeny egyensúlyát, és a gondosan őrzött külsőségeken repedések keletkeznek… A film világpremierje a Jane Rosenthal és Robert De Niro alapított Tribeca Filmfesztiválon volt New Yorkban, Szarajevóban pedig CICAE díjjal méltatták.

„A Megváltás kezdőknek című filmben felfedezhetjük akár Bong Joon-ho Élősködők című alkotásának produkciós modelljét és családi dinamikáját, valamint Jórgosz Lánthimosz A homár című filmjének szatirikus hangvételét. A hab a tortán, hogy Mitja Ličen operatőr hihetetlenül tiszta, fényes képet örökített meg minden jelenetben.” – írta Olivia Popp, a Cineuropa kritikusa.

„Még gyerekkoromban egy út során leégett az autónk. A mellettünk elhajtó járművek emlékéből született meg a film. Egy másik, vadonatúj autó tökéletesnek tűnő családdal e káosz és félelem közepette elhajt a leégett autónk mellett, és nem áll meg segíteni. Kik ezek az emberek, akik úgy döntenek, hogy nem állnak meg? A film róluk szól, de nemcsak a tetteiket kérdőjelezi meg, hanem a döntéseik mögött meghúzódó okokat is vizsgálja. Talán félnek szembenézni saját kiszolgáltatottságukkal, vagy ez egy tanult közöny, egy szélesebb társadalmi állapot tünete?” – idézi fel a rendezőnő, Sonja Prosenc, aki filmjét elkíséri Budapestre.

Az 1977-es születésű Sonja Prosenc - akit a Cineuropa 2016-ban a nyolc legígéretesebb európai női filmrendező közé sorolta - első nagyjátékfilmje, A fa (2014) és második nagyjátékfilmje, az Egy szerelem története (2018) is Szlovénia Oscar-nevezettje volt.

Október 18-án 20 órakor vetítik Janez Burger társadalmi drámával kevert thrillerét, a megtörtént eseten alapuló Megfigyelés (Opazovanje) című alkotást, mely három Vesna díjat - a legjobb női főszereplő, a legjobb látványtervezés/díszlet és a legjobb hang - nyert a Szlovén Filmfesztiválon és a tallinni Black Nights Filmfesztiválon is nagy sikerrel vetítették. Egy fiatal mentősnő minél inkább próbálja kideríteni, hogy miért kap rejtélyes felvételeket egy brutális bűncselekményről, amelyet élőben látott a Facebookon, annál világosabbá válik számára, hogy ő maga is érintett volt benne. A film a 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában is szerepelt.

Végül október 19-én 20 órakor a Szlovén Filmfesztiválon a legjobb dokumentumfilmért járó Vesna-díjjal kitüntetett A test (Telo) című alkotásban Petra Seliškar rendező két évtizeden át kísérte figyelemmel közeli barátnője, Urška küzdelmét egy ritka autoimmun betegséggel. Urška, aki modellként dolgozott valamikor, jelenleg pedig hivatásos zongorista, nem mindennapi kihívásokkal néz szembe, eközben azonban nem csorbul megtörhetetlen lelkiereje. „Rájött, hogy a filmforgatás terápia Urška számára, és hogy a film talán segíthet megérteni, mi is történt vele valójában.” – mondta a rendezőnő.

A 2024. október 17. és 19. között tartó Szlovén Filmnapokat a Szlovén Filmközpont, a BudapestFilm Zrt. és a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövetségével együttműködve szervezik a Toldi moziban.

