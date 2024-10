Irán „minden eszközt” be fog vetni, hogy válaszoljon az izraeli támadásra

2024. október 28. 11:56

Irán „minden rendelkezésére álló eszközt” be fog vetni, hogy válaszoljon az iráni katonai célpontok ellen a hétvégén végrehajtott izraeli támadásra – közölte hétfőn az iráni külügyminisztérium szóvivője. „Irán minden rendelkezésre álló eszközt be fog vetni, hogy határozott és hatékony választ adjon a cionista rezsimnek” – jelentette ki Eszmáil Bahái a televízióban élőben közvetített sajtótájékoztatón. További részleteket nem említve annyit tett hozzá, hogy az iráni válasz természete az izraeli támadás természetétől függ. Irán korábban a támadást bagatellizálva arról számolt be, hogy csak korlátozott károkat okozott, Joe Biden amerikai elnök pedig a konfliktus eszkalációjának megakadályozására szólított fel.

Ali Hamanei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője vasárnap közölte: az iráni illetékesek feladata, hogy meghatározzák, hogyan lehetne a legjobban demonstrálni Irán erejét Izraelnek. Ugyanakkor hozzátette, hogy az izraeli támadást nem kell „sem alábecsülni, sem felnagyítani”. Az izraeli légierő szombatra virradóra három hullámban indított támadást iráni rakétagyártó üzemek és más célpontok ellen Teherán közelében és Irán nyugati részén – közölte az izraeli hadsereg. Irán támogatja a Hezbollahot, amely Libanonban harcol az izraeli erőkkel, valamint a Hamász palesztin terrorszervezetet, amely a Gázai övezetben harcol Izrael ellen.

MTI