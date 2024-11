Labdarúgó NB I - A hajrában egyenlített a ZTE ellen az MTK

2024. november 2. 15:01

Az MTK Budapest idénybeli első döntetlenjét játszotta a labdarúgó NB I-ben: a fővárosi együttes a 12. forduló szombati nyitómérkőzésén a hajrában egyenlítve 1-1-re végzett a vendég Zalaegerszeggel.

12. forduló:

MTK Budapest-Zalaegerszegi TE FC 1-1 (0-1)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Zierkelbach

gólszerzők: Németh K. (87.), illetve Croizet (10.)

sárga lap: Bognár (45.), Kosznovszky (69.), illetve Evangelu (64.)

MTK:

---

Demjén - Hej (Varju, a szünetben), Beriasvili, Kádár, Antonov - Kata, Kosznovszky - Molnár Á. (Stieber, 70.), Bognár, Molnár R. (Polievka, 61.) - Jurina (Németh K., 61.)

ZTE:

---

Németh E. - Szendrei, Evangelu, Safronov, Várkonyi, Mim - Csonka (Csóka, 62.; Vogyicska, 83.), Kiss (Bakti, 62.), Sankovic - Dénes (Sajbán, 62.), Croizet (Fucak, 74.)

Az előző négy bajnokiját megnyerő, egy pont hátránnyal negyedik MTK Budapest a korai szombati találkozón a négy forduló óta nyeretlen Zalaegerszeget látta vendégül. A pontvadászat középső harmadát megnyitó halottak napi összecsapást egyperces megemlékezés előzte meg.

Jól, helyenként látványos támadásokkal kezdett a házigazda, első kísérletükből - megpattanó, kapufás távoli lövésből - mégis a vendégek szereztek vezetést. Ezt követően is a vendéglátók futballoztak mezőnyfölényben, az NB II-es Szentlőrinc elleni hétközi kupasikerből is erőt merítő zalaiak elsősorban az ellentámadásaikra alapoztak. További gólt a szünetig egyik játékfelfogás sem eredményezett.

A fordulást követően is az MTK-nál volt többet a labda, helyzetei is akadtak, ám az első élvonalbeli bajnokiján védő Németh Ervin sokáig megőrizte kapuját a góltól. A sérülésekkel tarkított hajrában aztán egy másik Németh, Krisztián két védő szorításában a hálóba tudott fejelni. Ezzel egyenlített az MTK, amely az utolsó pillanatokban a győzelmet is kiharcolhatta volna, ám ezt a rivális újonc hálóőre megakadályozta.

A sokáig vezető Zalaegerszeg sorozatban negyedik egymás elleni mérkőzésükön sem tudta felülmúlni fővárosi riválisát, amelyet tavaly augusztusban győzött le legutóbb.

MTI