Elhunyt Charles Dumont francia zeneszerző

2024. november 18. 16:48

MTI

Hétfőn, 95 éves korában elhunyt Charles Dumont francia zeneszerző, Edit Piaf Je ne regrette rien (Nem bánok semmit) című híres sanzonjának szerzője. Halálhírét élettársa jelentette be. Mint mondta, a zeneszerző hosszú betegség után otthonában halt meg. Dumont eredetileg trombitálni tanult, élete akkor vett gyökeres fordulatot, amikor sikerült meggyőznie Piafot, hogy énekelje el a Je ne regrette rien című dalát. Az énekesnő mintegy 30 slágerét, köztük a Mon Dieu és a Les Amants című dalokat is neki köszönhette. A zeneszerző később Barbra Streisanddal és Dalidával is dolgozott. Dumon maga is fellépett énekesként, egyebek között a párizsi Olympia színpadán. Utoljára 2019-ben Párizsban énekelt a közönség előtt.