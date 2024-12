Ismert közéleti személyiségek megalakították a Nemzeti Ellenállás Mozgalmat

2024. december 2. 11:34

Magyar közéleti személyiségek megalakították a Nemzeti Ellenállás Mozgalmat, mert úgy látják, a globalista elit megtámadta Magyarország szuverenitását, be fog avatkozni az ország belügyeibe és a választásokba. A mozgalom bemutatkozó videóját a Facebookon tették közzé vasárnap. A videóban Apáti Bence balettművész, publicista, Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője, György-Horváth Zsuzsa műsorvezető, László András, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, Szécsényi Dániel, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője, Szűcs Gábor jogász és Abrakovits Joca influenszer szólal meg. A mozgalom honlapján az olvasható, a globalista erők által kitartott brüsszeli vezetők világossá tették: be akarnak avatkozni hazánk belügyeibe. Manfred Weber és szövetségesei azt is elmondták, kik azok a külföldi zsoldban álló politikai kalandorok, akikből bábkormányt akarnak létrehozni Magyarországon. Erre nemet kell mondanunk! – fogalmaztak.

„Erőt ad számukra Donald Trump győzelme, amivel bebizonyosodott, hogy a patrióta erők a legnagyobb ellenszélben is le tudják győzni a globalistákat” – hangoztatták. A tét túl nagy ahhoz, hogy másokra várjunk, ezért alapították meg a Nemzeti Ellenállás Mozgalmat – jelentették ki. „NEM-et mondunk a globalisták beavatkozására! NEM-et mondunk a ránk kényszerített háborúra, migrációra és genderőrületre! NEM-et mondunk a globalistákat kiszolgáló politikai bábokra!” – közölték, jelezve, hogy a nem.hu weboldalon lehet hozzájuk csatlakozni.

MTI