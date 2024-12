Van fénykép a UnitedHealthcare vezérigazgatójának gyilkosáról

2024. december 6. 21:34

A rendőrség a DNS-minta, ujjlenyomat azonosításán dolgozik, és már korábban megszerzett egy fényképet a UnitedHealthcare globális egészségbiztosító vezérigazgatójának gyilkosáról - közölték a New York-i hatóságok pénteken a tettes utáni nyomozás harmadik napján.

A gyilkos – independent.co.uk

Brian Thompsont szerdán kora reggel egy New York-i szálloda előtt két lövéssel ölte meg a merénylő.

Hátulről lőtt a gyilkos. A baloldali képen az áldozat – globalnews

A gyilkosság pillanatát egy térfigyelő kamera rögzítette a maszkot és kapucnis kabátot viselő tettesről, akinek mozgását a városban további kamerák segítségével azonosították, így azt is tudják, hogy a férfi a helyszínről is kerékpárral távozott a közeli Central Park irányában, majd egy későbbi felvételen is feltűnik, miután elhagyta a városi parkot.

Megállapították hogy a férfi egy belvárosi hostelben szállt meg, amelynek recepcióján elhelyezett kamera segítségével rendelkezésre áll maszk nélküli fotó is.

A gyilkosság reggelén a férfi egy nagy amerikai kávézólánc közeli üzletében várakozott, és az ott vásárolt kávé kidobott papírpoharáról, valamint nyálmintából próbálnak kinyerni ujjlenyomatot és DNS-mintát. További nyomot jelent a tetthely közelében eldobott mobiltelefon.

A hatóság azt is közölte, hogy a feltételezés szerint a férfi egy héttel a merénylet előtt érkezett New Yorkba Atlantából egy menetrend szerinti buszjárattal.

A férfi egy pisztolyt használt a gyilkossághoz, a helyszínen talált lövedékek hüvelyén az acélba vésett üzeneteket találtak, amelyeken a "tagadás", "elbocsátás" és "védelem" szavak voltak olvashatók. Rendőrségi szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a szavak egy, a biztosítótársaságok taktikájáról írt könyvet idéznek, amely azt tárgyalja, hogy a cégek milyen módokon próbálják elkerülni a kártérítés fizetését.

Brian Thompson, a UnitedHealthcare 51 éves vezérigazgatója a biztosító éves befektetői tanácskozására érkezett New Yorkba Minneapolisból, ahol családjával élt.

A UnitedHealthcare leányvállalata a UnitedHealth globális biztosítócsoportnak, amelyet a világ 10 legnagyobb vállalata között tartanak számon, 2024-es adatok szerint több mint 470 milliárd dolláros piaci értékkel.

MTi