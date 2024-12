„Megtámadja a gyerekeit, majd másnap kiáll, és Bibliát idéz"

2024. december 8. 10:50

Elég ebből a gátlástalan hazudozóból! Oda kell állni elé, és meg kell állítani - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Magyar Péterről.

Menczer Tamás a Tisza Párt elnökével való vitája kapcsán kijelentette: azért találkozott az ellenzéki politikussal, hogy Magyar Péter "megkapja végre azt, amit érdemel."

Szavai szerint Magyar Péter behozott a politikába egy új, agresszív, mindent lesöprő buldózer-stílust. Ehhez a stílushoz olyan agresszív elemek tartoznak, mint a felesége lehallgatása, a családja tönkretétele, mindenki lenézése, becsmérlése, "büdösszájúzása", "agyhalottozása", nácikat idéző mondatok, diszkóban dorbézolás vagy éppen telefonlopás - magyarázta.

Menczer Tamás úgy fogalmazott: nem volt más választása, mint hogy lemenjen Magyar Péter szintjére, és megállítsa őt. "Ezt tettem" - rögzítette, megjegyezve: azért ment "egy bizonyos szint alá", mert "itt egy politikai harc van."

"A közösségemről van szó, a hazámról van szó. Ha egy politikai harcban a közösség védelme érdekében nekem le kell mennem az ellenfél szintjére, akkor lemegyek. Az ellenfelet megállítom és legyőzöm, a közösségemet pedig megvédem" - magyarázta a kommunikációs igazgató. Hozzáfűzte: ha Magyar Péternek nem lenne brüsszeli mentelmi joga, most bíróság előtt kéne állnia telefonlopásért.

Menczer Tamás beszélt arról is, hogy jelenleg brüsszeli támadás zajlik Magyarország ellen. Manfred Weber és Ursula von der Leyen egy Magyar Péter vezette bábkormányt akarnak rakni Magyarország élére - közölte.

Leszögezte: Orbán Viktor Manfred Webertől és Ursula von der Leyentől védi Magyarországot, akik a "szuverenista, magyar érdeket védő kormányt meg akarják buktatni." "Ezt a Weber-csicska Brüsszel Pétert meg elintézem én itt" - mondta. "Hadd rettegjen csak, hogy mikor és hol jelenek meg" - fűzte hozzá.

Menczer Tamás felidézte: az Európai Parlamentben a Tisza Párt támogatásával paktumot kötött az Európai Néppárt a szocialistákkal és a liberálisokkal. Ennek a megállapodásnak a célja a háború folytatása, a "világ pénzének beletolása" a háborúba, a migrációs paktum végrehajtása és új brüsszeli adó bevezetése - részletezte, hozzátéve: az is szerepel a paktumban, hogy aki nem ért egyet a célokkal, azt uniós források visszatartásával zsarolják, és jogállamisági eljárásokat indítanak ellene. "Ez a tét. A magyar érdek a tét" - húzta alá Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató kitért arra is, hogy a jelenlegi szabályozás szerint évente 550 milliárd forint uniós forrás jár a magyar gazdáknak. Magyar Péter célja, hogy ezt a rendszert eltöröljék - állapította meg, hozzátéve: "nyilvánvaló, hogy a magyar gazdák pénzét oda akarják adni Ukrajnába."

Kijelentette: Orbán Viktor védi a békepárti, biztonságpárti magyar álláspontot és védi a magyar gazdákat is.

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz részéről lenne-e fogadókészség moderált vitára Magyar Péterrel, Menczer Tamás közölte: mindenkivel nyitott a vitára, akivel lehet és érdemes vitázni.

"De hogyan lehetne beszélgetni egy olyan emberrel, aki tönkreteszi a családját, megtámadja a feleségét és a gyerekeit, majd másnap kiáll, és a Bibliából idéz? Aki hazudik, mint a vízfolyás, és azt gondolja, hogy mindenkit elsöpör. Ilyen emberrel nem lehet, és nem is szabad vitázni" - vélekedett a Fidesz kommunikációs igazgatója.

"Azt tudom mondani Magyar Péternek, hogy a jövőben is számíthat rám. És a saját közösségeim tagjainak is ugyanazt tudom mondani: ők is számíthatnak rám a jövőben is"- tette hozzá a politikus.

