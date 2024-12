Két magyar is van Európa legkeresettebb bűnözői között

2024. december 9. 16:37

Elindult az Europol idei Most Wanted kampánya, két magyar férfi is van Európa legkeresettebb bűnözői között – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hétfőn a police.hu oldalon. A közlemény szerint hagyomány, hogy az Europol és a Célkörözési Egységek Európai Hálózata (European Network of Fugitive Active Search Teams) különböző tematikára építve évente médiakampányba kezd. Idén a gyilkosok vannak fókuszban, a médiakampány szlogene: „Vér tapad a kezükhöz. Segítsd megtalálni azokat, akiknek az élet sem drága!” – közölték.

Európa legkeresettebb bűnözőinek oldalára idén két magyar férfi került fel: Balogh Engelbert és Gál János. Előbbit emberölés kísérlete, utóbbit pedig befejezett emberölés miatt körözik – írták. A közlemény szerint Balogh Engelbert ellen a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság adott ki körözést 2023 februárjában. A 31 éves férfi 2022. október 5-én este Tatabányán, a Sárberki lakótelep egyik lépcsőházának alagsori tárolójában kialakított lakásban vitába keveredett egy férfival, majd hasba szúrta egy késsel. Gál János ellen a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság bocsátott ki elfogatóparancsot szeptemberben. A gyanú szerint a 42 éves férfi szeptember 11-én este Hajdúböszörményben megszúrta a feleségét és az anyósát egy késsel, neje meghalt – áll a közleményben.

MTI