Hegedüs Csaba olimpiai bajnok birkózó életrajzi könyve

2024. december 11. 16:39

Bemutatták Hegedüs Csaba olimpiai, világ- és kétszeres Európa-bajnok birkózó életrajzi könyvét, amelynek címe: "Átmegyünk a falon".

A szerdai ünnepélyes könyvbemutatón a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián Németh Szilárd, a hazai szövetség (MBSZ) elnöke elmondta, tavaly, Hegedüs Csaba 75. születésnapján döntöttek úgy a szerzővel, Szekeres Istvánnal, hogy meglepik a Tuskirályt egy életrajzi könyvvel. A mű ugyan nem kerül a könyvesboltok polcaira, azonban megrendelhető a kiadótól.

Az MBSZ-elnök azt is felidézte, hogy 1971-ben a tv-képernyőn keresztül ismerte meg Hegedüs Csabát, aki a szófiai Európa-bajnokságon lett Tuskirály, majd 1972-ben megnyerte a müncheni olimpiát, ezzel megszerezte Magyarország századik olimpiai bajnoki címét. Ezt követően első személyes találkozásukról, és a közös projektjeikről is beszélt, majd a könyv lektora, Kocsis L. Mihály mesélt egy szülésznőről, akinek súlyos gerincsérülése után Hegedüs Csaba rehabilitációs története segített saját felépülésében.

"Hegedüs Csaba csodálatos sportkarriert tudhat maga mögött, és nem kevésbé sikeres edzői-szakvezetői-sportvezetőit is. Amit azonban a halállal szembenézve, majd utána, a visszatérés keserves és hosszú útján megtett és számunkra felmutatott, az felülírja az előzőket is. Ezzel írta be magát a szívünkbe, az idegrendszerünkbe, és akár tudjuk, akár nem: sokunknak példát és reményt is adott saját fájdalmas küzdelmeinkben"

- idézett az előszóból Kocsis L. Mihály.

Hegedüs Csaba mesélt gyerekkoráról, édesapja disszidálásáról, valamint nehéz családi helyzetéről is megemlékezett, mindezt azért - jelezte -, hogy a jelenlévők átérezzék, mi hajtotta őt éveken keresztül élsportolóként a szőnyegen.

"Az ellenfeleim érezhették, hogy bennem több van, mint kurázsi, mint a bajnok iránti vágyódás, és minden egyes nagy eseményen a családomért is küzdöttem. Amikor úgy gondoltam, hogy nem bírom, akkor mindig az a fantasztikus érzés, hogy én magyar vagyok, rettenetesen nagy energiákat mozgósított bennem" - fogalmazott Hegedüs Csaba.

A sajtóeseményen Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) elnöke az MBSZ szőnyegprogramjáról - melynek keretében 110 szőnyeget osztanak szét országszerte az iskolák között -, és a grundbirkózó diákolimpia népszerűségéről beszélt, utóbbiban csaknem 3000 iskolás érintett.

