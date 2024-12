Magyar kapusgól az északír labdarúgó-bajnokságban: 80 méterről lőtte

2024. december 22. 22:25

A kapus Gyollai Dániel góllal járult hozzá a Glentoran 2-1-es győzelméhez a Cliftonville otthonában az északír labdarúgó-bajnokság szombati játéknapján.

A ritkán látható találatról készült felvétel a legrangosabb brit médiumok honlapjára is felkerült, a többi között a BBC is közölte.

A békéscsabai születésű kapus a saját térfelén végzett el szabadrúgást az első félidő hosszabbításában. Az előreívelt labdába csapattársa, Jordan Jenkins, és az ellenfél játékosai sem tudtak beleérni, így az a hálóban kötött ki.

"Amikor eltaláltam, akkor azért éreztem, hogy jó sebességgel utazik a labda. Aztán láttam, ahogy átúszott a védők és a csatárok feje fölött is. Azt vettem észre, hogy a kapus lecövekelt és a feje fölött pattan át a labda. Akkor is még azt gondoltam, hogy vagy fölé fog menni vagy simán megfogja, de amikor az egész csapat egy ritmusban megfordult és elkezdett felém szaladni, akkor döbbentem rá, hogy ez tényleg bement" - mondta a Nemzeti Sportrádiónak Gyollai, majd hozzátette, hihetetlen érzés ilyen gólt szerezni, amelyre örökre emlékezni fog.

Elmondása szerint a találata teljesen átbillentette a mérkőzést, és így fontos három pontot sikerült bezsebelniük. Azt viszont sajnálja, hogy nem kérte el a meccslabdát, bár ilyet csak mesterhármas után szokás, de mégis csak különleges, amikor egy kapus szerez egyenlítő gólt.

A magyar hálóőr azt is elárulta, hogy még magát is nagyon meglepte az őszi szezonban, mivel keresztszalag-sérülés után tért vissza, és mondhatni, eddig sokkal jobb formában játszott a vártnál. Gyollai szerint, ha sikerül az ősszel elkövetett hibákat kiküszöbölni, akkor akár a bajnoki címért is küzdhetnek majd.

A 23-szoros északír bajnok Glentoran a tabella harmadik helyén áll, de lemaradása 14 pont az éllovas Linfield mögött. Gyollai az idény eddigi összes bajnoki meccsét végigjátszotta.

MTI