Öt földrészen egyszerre lenne nyári olimpia

2024. december 24. 23:54

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) japán elnökjelöltje, Vatanabe Morinari szerint az öt földrészen, öt városban egyszerre lehetne rendezni nyári olimpiát.

insidethegames.biz

A Nemzetközi Torna Szövetség 65 esztendős elnöke úgy véli, hogy az ötkarikás játékok olyan hatalmasra nőttek, hogy a legtöbb helyen gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból nehéz őket megrendezni.

Vatanabe szerint a jelenlegi modell elavult, és azt a korszakot idézi, amikor még nem létezett televízió, a fő közlekedési eszköz pedig a hajó volt.

"Most élvezhetjük a különféle utazási és kommunikációs technológiák használatát, beleértve az internetet is. Az olimpia és paralimpia jövője előtt álló gazdasági és környezetvédelmi nehézségek elkerülhetők, ha ezeket felosztják. Öt város az öt földrészről, ugyanabban az időszakban" - olvasható Vatanabe javaslatában, amely az olimpiai hírekre szakosodott insidethegames.biz oldalon is megtalálható.

Szerinte a nap 24 órájában közvetített olimpia az öt kontinenst összehozná, a látványban és az izgalomban az egész világ osztozna, ráadásul a házigazda költségei jelentősen csökkennének.

Ez lehetőséget adna a rendezés megfontolására olyan kisebb városoknak is, amelyek a jelenlegi formátum miatt nem tudnának otthont adni olimpiának. Vatanabe szerint a téli olimpiákat is hasonló módon szét lehetne osztani országok vagy földrészek között.

Vatanabe mellett hatan kandidálnak a leköszönő NOB-elnök Thomas Bach posztjára: Kirsty Coventry - egyedüli nőként -, a 200 méter hát 2008-as ötkarikás bajnoka, Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, ifj. Juan Antonio Samaranch, a korábbi NOB-elnök fia, a Nemzetközi Öttusa Szövetség és a NOB alelnöke, Fejszal al-Husszein jordán herceg, David Lappartient, a Nemzetközi Kerékpár Szövetség (UCI) elnöke, valamint Johan Eliasch, a Nemzetközi Sí és Hódeszka Szövetség (FIS) elnöke.

Az elnökválasztást a NOB március 18. és 21. között sorra kerülő tisztújító kongresszusán rendezik meg a görögországi Olümpiában.

MTI