A magyar Tíz javaslat német visszhangja

2024. december 27. 19:01

Az EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie e.V.) ismertetést tett közzé a Tíz javaslat a jövőért című magyar. nyilatkozatról. Szerzője: Frank Kocsis.

Magyarországon egy konzervatív tudományos (az MTA tagjaiból, professzorokból, nemzetközileg ismert tudósokból, de az ipar neves szakembereiből is álló) munkacsoport közleményt adott ki „Tíz javaslat a jövőért” címmel. A jelenlegi és a jövőbeni klíma- és energiapolitikára vonatkozó javaslatokat 10 pontban fogalmazták meg, Hasonló megállapításokat már más szervezetek is tettek közzé, de ez a dokumentum formailag és tartalmilag is jelentős új elemeket tartalmaz, valamint holisztikus megközelítésen alapul. Fő üzenete az, hogy fel kell függeszteni a klímapolitika elsőbbségét az energiapolitikával szemben. Az első pont a műszaki és tudományos fogalmak pontos tisztázásának szükségességét hangsúlyozza a „környezet és éghajlat” területén. A következő 8 pont új és konkrét megállapításokat/javaslatokat ír le a klíma- és energiapolitika különféle aspektusairól. Az utolsó pontban (10) a szerzők nyílt kimenetelű, tényeken alapuló, nyilvános, ideológiamentes szakmai-tudományos vitákat szorgalmaznak. Az első kis lépések ebben az irányban már megtörténtek Magyarországon. Például 2024. szeptember 27-én a magyar köztévé egyik népszerű talkshow-jában már szóba került a klíma- és energiapolitika témaköre, és a fent említett tudományos munkacsoport vezetője is bemutathatta a nyilatkozat legfontosabb vonatkozásait. Emellett több magyar média (újság) is pozitívan számolt be a 10 javaslatról. Az első nyilvános diszkusszióra a CO2 okozta közelgő klímaválság álláspontját képviselő másik oldallal 2024. november 18-án került sor. A rendezvény hangulata nagyon tárgyilagos, szakmai és tudományos volt. Ezeket az első lépéseket remélhetőleg továbbiak követik. A nyilatkozatot eddig több mint 100-an írták alá a magyar tudományos elit tagjai és ipari szakértők. E dokumentum számot tarthat a német klíma- és energiapolitikai szakértők érdeklődésére is. A követendő klíma- és energiapolitikáról Németországban is sürgősen szükség lenne egy nyílt kimenetelű, tényeken alapuló, ideológiamentes és nyilvános vitára.

