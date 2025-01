Helyenként előfordulhat gyenge eső

2025. január 7. 10:18

Marad a nagyon mozgalmas, gyakran szeles, többször csapadékos időjárás - a nyugati áramlással újabb frontok érkeznek. A keddi hidegfront gyakorlatilag egyáltalán nem vet véget az ország nagyobb részén már most is jellemző januári tavasznak, a pénteken fölénk helyeződő hullámzó frontrendszer viszont már igen.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: Ma és éjjel többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de átmeneti vékonyodások, szakadozások lehetnek. Északnyugat felől csapadékzóna érkezik, amelyből ma estig az ország északnyugati felén valószínű eső, majd a csapadékzóna gyengülve a déli és keleti tájakat is eléri. Szerdán változóan felhős idő várható, de főként északon lehetnek erősen felhős tájak, időszakok is. Helyenként előfordulhat gyenge eső. A déli szél átmenetileg mindenütt északnyugatira fordul, időszakosan élénk, néhol erős lökések is lehetnek, majd hajnalra a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. Szerdán a déli, délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon időnként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +5 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 9 és 14 fok között alakul, de az Északi-középhegységben több fokkal hidegebb is lehet.

met.hu