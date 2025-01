Az ország több pontján is kialakulhat vékonyabb hóréteg

2025. január 15. 10:59

Szerdán egy hidegcsepp hatására többfelé várható csapadék, zömmel hó, a hét második felében pedig döntően borult, párás, ködös idő valószínű.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: Döntően borult időre számíthatunk többfelé - többnyire gyenge - havazással, hószállingózással, északnyugaton, nyugaton délután havas eső, eső is valószínű. Az ország több pontján is kialakulhat vékonyabb hóréteg. A délkeleti országrészben emellett tartósabban ködös tájak is lehetnek. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül az északnyugatira forduló szél, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. A csúcshőmérséklet -2 és +3 fok között várható. Késő estére -5 és +2 fok közé hűl le a levegő.

mti