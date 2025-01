Tüntetők közé hajtott egy autós

2025. január 16. 18:03

Tüntetők közé hajtott egy autós Belgrádban csütörtökön, egy nő megsérült, kórházba szállították.

Az autós a több mint két hónapja tartó kormányellenes diáktüntetések és forgalomkorlátozások egyik állomásán hajtott a tömegbe, majd elhagyta a helyszínt, de a rendőrség később bejelentette, hogy elfogta.

Várhatóan emberölési kísérlet miatt emelnek majd ellene vádat.

A férfi egy fiatal nőt ütött el, akit vérző fejjel szállítottak kórházba, de az egészségügyi szakemberek tájékoztatása szerint végig eszméleténél volt, állapota stabil.

A tiltakozásokat az ellenzék azt követően kezdte megszervezni, hogy tavaly november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője - 15 ember halálát okozva -, az illetékes szervek pedig azóta sem vontak senkit felelősségre emiatt.

A legkitartóbban a szerbiai egyetemek hallgatói tiltakoznak, akik november óta vonulnak az utcákra, és a szerbiai állami egyetemeken működő 64 kar majdnem mindegyikét blokád alatt tartják. A diákok Szerbia több városában minden nap 15 percre leállítják a forgalmat a karuk épülete előtt, így tisztelegve az áldozatok emléke előtt.

Türelmetlen, a tiltakozásokkal egyet nem értő sofőrök korábban is hajtottak már a tüntetők közé, valamint esernyőkkel és botokkal is rájuk támadtak, ám súlyosabb sérülés eddig nem történt.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban felújították, és a munka az idén is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható.

A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek az esetért. Az újvidéki felsőügyészség december végén emelt vádat az ügyben tizenhárom ember, közöttük a volt építésügyi miniszter ellen. A vádiratban szereplőket a közbiztonság súlyos veszélyeztetésével, veszély okozásával, valamint nem megfelelő építkezési és kivitelezési munkával vádolják.

mti