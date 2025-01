Bocsánatot kértek a megsértett Novak Djokovicstól

2025. január 20. 12:13

A negyeddöntőbe jutott Novak Djokovic a cseh Jiry Lehecká legyőzése után nem adott interjút a pályán, a közönség fütyülése közepette hagyta el a Rod Laver Arenát az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Amint kiderült, a szerb világklasszis azért nem nyilatkozott Jim Couriernek, mert ő is a Channel Nine tévétársaságnál dolgozik, mint Tony Jones, aki korábban élő adásban azt mondta: „Novak túlértékelt, Novak már csak a múlt...”, hozzátéve, hogy örül, amiért nem hallják őt a szerb drukkerek. Emiatt tagadta meg Djokovic a szokásos pályainterjúját a Jiri Lehecká elleni győzelem után, mivel a Channel Nine a torna hivatalos közvetítője. A későbbi sajtótájékoztatón Djokovic azt mondta: „Jones gúnyt űz a szerb szurkolókból, és sértő megjegyzéseket tett rám.”

Hétfőn az ausztrál műsorszolgáltató bocsánatot kért Novak Djokovicstól a tévében tett megjegyzéseiért. Jones a Channel Nine-ban így nyilatkozott: „Csalódott vagyok, mert a péntek esti hírekhez olyan megjegyzéseket tettem, amelyeket tréfának és humornak szántam. Azonban az Ausztrál Szövetség és Djokovic szurkolói sem örültek ezeknek a megjegyzéseknek. Azonnal felvettem a kapcsolatot Djokovic szurkolóival, és bocsánatot kértem tőlük minden sértésért, amelyet Novak úgy vélt, én okoztam. És bocsánatot kérek Djokovictól is, ha úgy érzi, hogy megsértettem.”

MH