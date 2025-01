Kiemelten támogatja a kormány a kis- és középvállalkozókat az idén

2025. január 21. 11:02

A magyar kormány soha nem látott mértékben támogatja a kis- és középvállalkozókat idén - jelentette be Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője kedden Pátyon, a Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft. üzemmegnyitóján.

Menczer Tamás köszöntőjében kiemelte: a 2 milliárd forint értékű beruházás a magyar kormány 618 millió forint vissza nem térítendő támogatásával valósulhatott meg.

A politikus mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Kemenes-Barta Edith, a Kemenes Cukrász Manufaktúra ügyvezető igazgatója is részt vett az ünnepélyes megnyitón.

Menczer Tamás az ünnepi eseményen bejelentette, hogy a magyar kormány olyan mértékben támogatja a magyar kis- és középvállalkozókat idén, mint korábban még soha.

"Ez tőkejuttatást is jelent, kedvezményes hitellehetőséget és az úgynevezett 1+1 programot is. Tehát ha a vállalkozó fejleszteni akar, és egy forintot betesz, a kormány is betesz mellé egy forintot" - mondta a politikus.

A Pest vármegyei Pátyon felavatott új cukrászüzem kapcsán kiemelte, hogy a beruházás a tervek szerint 15 új munkahelyet is jelent.

Tavaly novemberben kigyulladt a biatorbágyi Kemenes Cukrászda - emlékeztetett Menczer Tamás. A családi vállalkozás azonban nem föladta, hanem kitartott, folytatta a munkát, ennek köszönhető, hogy az avató ünnepségen nem a veszteségről, hanem a sikerről, a győzelemről és az új beruházásról lehet beszélni - fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Kemenes-Barta Edith, a Kemenes Cukrász Manufaktúra ügyvezető igazgatója köszöntőjében felidézte, hogy a családi vállalkozást 2011-ben alapították, azóta 100 százalék magyar tulajdonban van.

A cég egy 60 négyzetméteres helyiségben, öt fővel kezdte meg működését, jelenleg pedig már több mint 300 partnerrel rendelkezik, és havonta körülbelül 3,5 ezer megrendelést teljesít.

Hozzátette, hogy a termelőegység mellett franchise rendszerben 9 cukrászda is üzemel.

A most felavatott pátyi üzem 6085 négyzetméteres telken épült, hasznos területe közel 2377 négyzetméter - ismertette az ügyvezető igazgató.

Kiemelte, hogy a termékeik természetes alapanyagokból, házias receptek alapján, hozzáadott tartósítószer nélkül készülnek.

"Az elmúlt időszakban több megkeresés is érkezett külföldi partnerektől, üzletlánctól. Ezt a külföldi keresletet szeretnénk kiszolgálni, mert ez egy új kihívás, de egyben a növekedés lehetőségét jelentené a cég részére" - mondta Kemenes-Barta Edith, aki köszönetet mondott a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, hogy lehetőséget biztosított a beruházást lehetővé tevő pályázatra.

mti