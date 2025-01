Szappanos Péter visszatér Paksra – kölcsönben...

2025. január 31. 20:33

Az al-Fateh magyar válogatott kapusa, Szappanos Péter a szezon végéig korábbi csapatához, az NB I 5. helyén álló Pakshoz kerül kölcsönbe – jelentette be a szaúdi klub hivatalos honlapján.

Az al-Fateh által kiadott közleményből kiderül, hogy a döntés „a klub azon tervének része, hogy technikai lehetőségeit bővítse és a csapat igényeit kielégítse” a szezon következő fázisában. A szaúdi bajnokságban maximum nyolc légiós nevezhető a bajnoki mérkőzésekre, és mivel percekkel Szappanos átigazolása után az al-Fateh bejelentette a portugál Jorge Fernandes érkezését, valószínűleg a liga szabályrendszere miatt adta kölcsön klubja a 34 éves magyar kapust.

Szappanos a hét elején az m4sport.hu-nak adott interjújában még úgy fogalmazott, hogy hosszútávra tervez Szaúd-Arábiában.

„Nagyon hirtelen jött minden, a tegnapi nap folyamán szólt a menedzserem, hogy kölcsönszerződéssel megoldást kell találnunk. Én rögtön a Paksot mondtam, aztán hamar kiderült, nem is lehet más, hisz’ egy szezonon belül három különböző csapatban senki nem léphet pályára. Ezúton is nagyon köszönöm a klubnak, hogy segítő kezet nyújtottak. Nagyon örülök, hogy visszatérhetek, az egész család izgatott, a gyerekek is szerettek a városban lenni. Frissek az emlékek, és ahogy hallottam, a célok ugyanazok. A támadó fronton is ismerős arcok tértek haza, és a csapat magja is változatlan. Ott kell tehát folytatnunk, ahol abbahagytuk. Szeretnék a pályán segíteni a csapatnak a teljesítményemmel, de ehhez, egészen biztos, keményen kell majd dolgozzak” – idézte a Paks honlapja Szappanos Pétert.

Az 1-szeres magyar válogatott kapus a 2023/24-es idényben szerepelt a Paks színeiben, a klubbal a bajnoki ezüstérem mellett Magyar Kupát is nyert. Augusztusban igazolt az Al-Fateh csapatához, a szaúdi liga utolsó helyén álló csapatban 17 bajnokin védett és 39 gólt kapott – legutóbb épp Cristiano Ronaldo vette be a kapuját az al-Nassr ellen 3–1-re elveszített idegenbeli találkozón.

m4sport.hu