Olimpikon vadászgörénnyel

2025. február 6. 16:39

Tizenöt-húsz fős lehet a magyar csapat az egy év múlva kezdődő téli olimpián, Kósa érmet vár

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke szerint 15-20 fős lehet a magyar versenyzői csapat a pontosan egy év múlva kezdődő milánó-cortinai téli olimpián, amelyen 90 nemzet 2900 sportolója vesz majd részt.

A sportvezető a csütörtöki sajtótájékoztatón kiemelte: amennyiben a hétvégén a magyar női jégkorong-válogatottnak sikerülne a kvalifikáció, akkor 23 fővel nőne a létszám, és így minden idők legnépesebb magyar csapata vehetne részt jövőre a téli ötkarikás játékokon.

Gyulay Zsolt felidézte, hogy 70 évvel ezelőtt Cortina d'Ampezzo egyszer már otthont adott téli olimpiának, amelyen még csak 32 sportág 800 sportolója indult, de született magyar érem, a Nagy Marianna, Nagy László műkorcsolya-páros harmadik lett.

Az elnök beszélt arról is, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) márciusban Görögországban új elnököt fog választani, és a jelöltek között van olyan, akinek koncepciója szerint néhány "indoor" sportág átkerülne a téli olimpia műsorába, amely a nyáriba nem fér be. Emlékeztetett rá, hogy ezt Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke is jó ötletnek tartja. Gyulay szerint ezzel változtatással növekednének a "téli" magyar esélyek.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár kiemelte: a magyar kormány támogatása révén a sportállamtitkárság minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a versenyzőknek csak a napi munkára kelljen koncentrálniuk és minél népesebb csapat képviselhesse Magyarországot a téli olimpián.

Hangsúlyozta, az érintett sportágak szövetségeit 1,650 milliárd forinttal támogatják a Nemzeti Versenyfejlesztési Programon keresztül, az előkészületekhez 350 milliót biztosítanak a MOB-nak, de a különböző edzői programokon és a Tehetség Plusz Programon keresztül is nyújtanak még támogatást.

Nagy várakozással tekint a téli olimpia elé Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke, aki pontszerzésre, sőt, éremre is számít Olaszországban. Erre

véleménye szerint a Maria Pavlova, Sviatchenko Alexei műkorcsolya-párosnak, a rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petrának és a női váltónak, valamint a honosított gyorskorcsolyázó Kim Minszoknak van esélye. Hozzáfűzte: short trackben szeretnének a maximális öt-öt fővel részt venni az olimpián, ugyanakkor műkorcsolyában jégtáncban és a nőknél is van további lehetőségük kvótát szerezni.

Szabó Bence, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára emlékeztetett rá, hogy sportága a férfi válogatott révén legutóbb 1964-ben Innsbruckban képviselte az országot a téli játékokon és a magyar csapat akkor 16. helyezést ért el. Véleménye szerint jégkorongban azóta folyamatos a fejlődés, így bízik abban, hogy a női válogatott a hét végén Pat Cortina szövetségi kapitány vezetésével kiharcolja az olimpia részvételt, amivel újabb sporttörténelmet írnának. Kitért arra is, hogy semmilyen sérülés nem gátolja a válogatottat, így teljes létszámmal vehet részt a kvalifikációs tornán.

Csák Levente, a Magyar Sí Szövetég elnöke ismertette, hogy az északi szakágak közül sífutásban már az idény végén eldőlhet, a férfiaknál sikerül-e a legjobb harminc nemzet közé kerülve két kvótát szerezni. Biztatónak nevezte, hogy Kónya Ádám és Büki Ádám eredményeinek köszönhetően Magyarország jelenleg 23. a rangsorban. Sílövészetben nem túl rózsás a helyzet, itt Pónya Sára száll harcba az egyik szabadkártyás helyért, hogy Szocsi után ismét legyen magyar biatlonos az olimpián.

Bécsy Balázs, a Magyar Snowboard Szövetség első embere szerint a Pekingben is résztvevő Kozuback Kamillától egyértelmű elvárás a kijutás, sőt, ő akár a legjobb tízbe is kerülhet slopestyle-ban és big airben. Jelezte, tudni kell, hogy a hódeszkásoknál a sérülésfaktor benne van a sportágban, márpedig Kozubacknak két agyrázkódása és egy eszméletvesztése is volt a közelmúltban. Rajta kívül még a 21 éves Brunner Blancának krosszban lehet esélye kvótaszerzésre azután, hogy kvalifikálta magát a vk-sorozatra.

Balla Eszter állatgondozó, kezében Olivér, egy albínó vadászgörény, a magyar versenyzők kabalaállata, jobbról Burján Csaba olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó a milánó-cortinai téli olimpiai játékok kabalafigurájával a játékok előtt egy évvel tartott sajtótájékoztató kezdete előtt a Fővárosi Állat- és Növénykertben 2025. február 6-án. MTI/Koszticsák Szilárd

A sajtótájékoztatót megelőzően a Team Hungary, vagyis a Magyar Csapat a Fővárosi Állat- és Növénykertben ünnepélyesen örökbe fogadott egy albínó vadászgörényt, és a következő egy évben Olivér lesz a magyar versenyzők kabalaállata.

mti