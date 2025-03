Öt népszavazási kezdeményezést hitelesített a Nemzeti Választási Bizottság

2025. március 12. 10:00



Öt népszavazási kezdeményezést hitelesített kedden a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

A Stekler Ottó által benyújtott, elsőként hitelesített, népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt:

"Egyetért Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?"

Az NVB határozatában megjegyezte: korábban már két alkalommal is hitelesített ezzel szó szerint megegyező népszavazási kezdeményezést.

A második hitelesített kezdeményezés arra vonatkozik, hogy a korrupciós bűncselekmények büntethetősége 15 év után évüljön el.

A harmadik kezdeményezés arra vonatkozik, hogy ne legyen kötelező a gazdasági kamarai közfeladatok ellátásához kötelezően kamarai hozzájárulást fizetni, a negyedik és ötödik pedig azt célozza, hogy az országos népszavazási kezdeményezést és a helyi népszavazási kezdeményezést elektronikus felületen kitölthető aláírásgyűjtő íven is lehessen támogatni. Az NVB ezen kezdeményezések esetében is megjegyezte, hogy korábban már ezekkel szó szerint megegyező népszavazási kérdéseket is hitelesített.

Az NVB egyhangú döntésekkel hitelesítette a kérdéseket. A bizottság határozatai ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

mti