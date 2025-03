Megdöbbentő keresztényellenes becsmérelés

2025. március 20. 22:51

A Kereszténydemokrata Néppárt és annak hajdúböszörményi alapszervezete felháborítónak tartja a Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület két, a Tisza Párthoz közel álló képviselőjének közösségi médiában megjelent kijelentéseit, és bocsánatkérésre szólítja fel a politikusokat.

Megdöbbenéssel olvastuk Nagy Péter Martin és Tömöri Zsolt Sándor Facebookon közzétett gondolatait az elmúlt időszakban. Nagy Péter Martin elismeréssel említette például, hogy a kommunista rendszerben erőszakot alkalmaztak a papok ellen – „legalább a papok veséjét verték annak idején” -, emellett kifejtette, hogy a nyugdíjasoknak „semmi haszna nincs már a társadalom és az ország számára”, ezért annak örülne a legjobban, „ha nem is lennének, mert csupán gátolják a fejlődést és rengeteg pénzbe kerül az eltartásuk”. Szerinte a nyugdíjasok miatt „szenved most az egész fiatalság”, és azért, mert az idősebbek „az ország szempontjából kedvezőtlen politikai pártokra szavaznak”. Továbbá képviselőhöz méltatlan módon minősítette a fiatalokat és a munkásokat, például ostoba prolikról és „lecsúszott, értelmifogyatékos, falusi tinik…ákról” írt. Tömöri Zsolt Sándor pedig egyenesen visszataszítónak nevezte a templomokat, ahol őt „a hideg is kirázza”.

Felhívjuk Nagy Péter Martin és Tömöri Zsolt Sándor figyelmét, hogy Hajdúböszörmény városvezetésének külső megítélése, illetve a Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület népszerűsége nem az egyházakon, hanem a városvezetés hozzáértésén, vagy épp kontárságán múlik. Felszólítjuk Nagy Péter Martint és Tömöri Zsolt Sándort, hogy nyilvánosan kérjenek bocsánatot a keresztény gondolkodású állampolgároktól, valamint a nyugdíjasoktól, tinédzserektől és munkásoktól, akiket a közösségi médián keresztül megsértettek!

Dr. Cehla Béla, a KDNP Hajdúböszörményi Alapszervezetének elnöke

Korbeák György, a KDNP Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének elnöke

