Kelemen Hunor: Ha Simion lesz az elnök, veszélybe kerülnek iskoláink, jogaink, nyelvhasználatunk

2025. május 5. 17:03

Az erdélyi magyaroknak félre kell tenniük minden ellenérvet, fenntartást, és a román elnökválasztás május 18-án tartandó második fordulójában Nicusor Dan független jelöltet kell támogatniuk, a magyarellenes jelölt ellen kell szavazniuk, mert ez a közösség érdeke – hangoztatta hétfőn közétett videóüzenetében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke. Kelemen Hunor a megismételt romániai államfőválasztás második fordulójára utalva közölte: „Én Nicusor Dant fogom támogatni, és arra kérlek benneteket, arra kérek mindenkit, aki bízik bennem, aki nem akarja, hogy Simion legyen Románia következő elnöke és az AUR kormányozzon, hogy tegyünk félre minden érvet, ellenérvet, tegyünk félre minden fenntartást, és támogassuk a második fordulóban Nicusor Dant.

Az RMDSZ elnöke megköszönte a magyar választópolgárok részvételét a romániai megismételt államfőválasztás vasárnap tartott első fordulójában, rámutatva, hogy 70 százalékuk – és egyes településeken ennél is többen – a szövetség által is támogatott közös jelöltre, Crin Antonescura adta a voksát. „Ezt mutatja az ország térképe is. Mi megnyertünk öt megyét: Kovásznát, Hargitát, Marost, Szatmárt is Bihart” – mondta Kelemen Hunor arra utalva, hogy a felsorolt erdélyi megyékben a kormánykoalíció jelöltje végzett az első helyen. Emlékeztetett, hogy Kolozs megye és Bukarest kivételével – ahol a független Nicusor Dan kapta a legtöbb voksot – az ország többi részében George Simion, a többi parlamenti párt által szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetője és elnökjelöltje győzött.

„Mi magyarok becsülettel helytálltunk” – értékelt Kelemen Hunor, aki szerint az erdélyi magyarok megértették a veszélyt, mivel tudják, hogy mi forog kockán egy magyarellenes elnökkel és egy olyan kormánnyal, amelyben magyarellenesek vannak. „Ki kell mondanunk ismét világosan és egyértelműen: ha Simion lesz az elnök – mert ez a nagy veszély -, és az AUR kormányra kerül, iskoláink, jogaink, nyelvhasználatunk veszélybe kerül” – húzta alá közösségi oldalán közzétett videóüzenetében az RMDSZ elnöke.

MTI