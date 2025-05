Labdarúgó NB I - Az atomvárosban győzött a Fradi

2025. május 10. 21:48

A címvédő Ferencváros hátrányból fordítva 3-2-re nyert a harmadik Paks otthonában a labdarúgó NB I 31. fordulójának szombati rangadóján, ezzel a Puskás Akadémiát visszaelőzve újra az élen áll.

A mostani eredmény azt is jelenti, hogy a bajnoki cím az FTC és a felcsúti gárda között dől el. A két csapat között három pont a különbség, azaz a zöld-fehéreknek a saját kezükben van a sorsuk.

A Ferencváros és a Paks négy nap múlva újra megmérkőzik egymással: a Puskás Arénában sorra kerülő szerdai MOL Magyar Kupa-döntőt Bognár György Tolna vármegyei együttese várja címvédőként.

31. forduló:

Paksi FC-Ferencvárosi TC 2-3 (1-0)

----------------------------------

Paks, v.: Bogár

gólszerzők: Gyurkits (27.), Hinora (89.), illetve Szalai G. (57.), Joseph (72., 93.)

piros lap: Vécsei (64.)

sárga lap: Ötvös (5.), Ádám (34.), Tóth B. (55.), Vas (86.) illetve Saldanha (10.)

Paksi FC:

---------

Kovácsik - Osváth (Hinor, 77.), Kinyik, Silye - Mezei (Horváth K., 77.), Gyurkits, Vécsei, Balogh, Ötvös - Ádám (Tóth B., a szünetben, Vas 71.), Könyves (Böde, 60.)

Ferencvárosi TC:

----------------

Dibusz - Cissé, Szalai G., Gartenmann - Makreckis, Tóth A. (Joseph, 56.), Maiga, Zachariassen (Abu Fani, 56.), Traoré (Raul Gustavo, 94.) - Saldanha (Keita, 77.), Varga B. (Pesic, 94.)

Mindkét gárda óvatosan kezdett, de így sem kellett sokat várni az első nagy lehetőségre, Saldanha klasszikus "brazil stílusban" oldott meg egy ziccert, a VAR-vizsgálat után azonban kiderült, hogy - éppen csak, de - lesről indult. A játékrész közepén a Paks megszerezte a vezetést, Gyurkits távoli lövése a belépő Traoré lábán úgy változtatott irányt, hogy a labda Dibusztól elkanyarodva a jobb felső sarokban kötött ki. Az FTC a félidő hajrájára tért újra magához, de az eredmény nem változott.

Robbie Keane, vendégek ír vezetőedzője a fordulást követően mindössze kilenc percet várt az első cseréivel. Ezeknek egy perccel később már meg is lett az eredménye, az egyik érkező, Abu Fani szögletét fejelte be Szalai, aki az előző fordulóban a Puskás Akadémia ellen öngólt vétett. A 64. percben nehéz helyzetbe került a Paks, Vécsei ugyanis egyből piros lapot kapott, mivel térdmagasságban eltalálta Saldanhát. Az ex-ferencvárosi középpályást tavaly a kupadöntőben is kiállították korábbi csapata ellen.

Az eset miatt hosszú percekig állt a játék, ugyan a játékvezető ítélete jogosnak tűnt, de a VAR-megerősítésre várni kellett, mint kiderült, a kommunikációs csatorna romlott el. Az esetet követő szabadrúgásból - már a 72. percben - megszerezte a vezetést a Ferencváros, Abu Fani beadását a másik csere, Joseph lőtte közelről a hálóba.

Úgy tűnt, ezzel megpecsételődik a Paks sorsa, hiszen tíz emberrel nehezen tudott nyomást gyakorolni a Ferencvárosra, ugyanakkor egy jobb oldali beadásnál a vendég védők közül ketten is inkább Bödére figyeltek, mintsem a hosszú oldalon érkező Hinorára, aki a 89. percben kiegyenlített. Amikor felvillant a kilencperces hosszabbítás, érezni lehetett, hogy még nincs vége, a 93. percben újra Abu Fani pontrúgása után talált be a Ferencváros, Joseph pedig másodszor volt eredményes, eldöntve ezzel a három pont sorsát.

mti