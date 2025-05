Az orosz elnök felkereste a kurszki régiót

2025. május 21. 18:33

Először kereste fel Kurszk megyét Vlagyimir Putyin orosz elnök a régió felszabadítása óta - közölte szerdán a Kreml sajtószolgálata.

A keddi látogatáson Putyin Alekszandr Hinstein megbízott kormányzóval és a lakosságot segítő önkéntesekkel találkozott, valamint meglátogatta a Kurcsatovban épülő atomerőművet.

A megbeszéléseken az elnök egyebek között elmondta, hogy az ukrán fegyveres erők továbbra is próbálnak előretörni az orosz határ felé, a határövezetben a helyzet továbbra is bonyolult, még a felszabadítás után is.

Idiótáknak nevezte azokat az ukrán katonákat, akik kurszki régióban a második világháborús emlékműveket lövik.

Az orosz erők összetételével kapcsolatban azt mondta: szinte minden hagyományos oroszországi vallás papjai jelen vannak a fronton, és az emberveszteség őket sem kíméli. "Most egész Oroszország egy csapat" - jelentette ki.

A fegyverutánpótlásról szólva Putyin hangsúlyozta, hogy a legnagyobb hiány most drónokból van.

Putyin elrendelte az aknamentesítő egységek létszámának növelését a kurszki régióban, hogy a lakosok minél hamarabb visszatérhessenek otthonukba. Közölte, hogy továbbra is megkapják a havi 65 ezer rubeles (mintegy 290 ezer forintos) kifizetéseket azok a helyi lakosok, akik elvesztették ingó és ingatlan vagyonukat, miközben távol voltak.

Bejelentette, hogy a költségvetésben pénzt különítenek el a lakhatásra alkalmatlan ingatlanok renoválására, és hogy különleges gazdasági övezetet fognak létrehozni a régió egész területén.

Múzeumot alakítanak ki a Kurszk megyében 2024-2025-ben történt események emlékére - tette hozzá.

MTI