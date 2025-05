Új gázerőmű épül a Mátrában

2025. május 23. 07:08

Új gázerőmű épül a Mátrában, megkapta a létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH) a Visontára tervezett, kombinált ciklusú gázerőművi blokk - olvasható az Energiaügyi Minisztérium (EM) közösségi oldalának csütörtöki bejegyzésében.

Az utolsó adminisztratív feltétel teljesülésével elkezdődhet a kivitelezés, a munka hamarosan indul. Magyarországon másfél évtizede épült utoljára áramtermelő alaperőmű, az ellátásbiztonság és energiaszuverenitás erősítése érdekében most három új blokk is létrejön Kelet-Magyarországon, az egyik a Mátrai Erőmű visontai telephelyén szolgálja majd az áramszolgáltatás zavartalansága mellett a térségi munkahelyek megőrzését is - írták.

Az MVM Csoport barnamezős beruházásában kiváló helyi adottságokra, meglévő közműcsatlakozásokra támaszkodhat a kivitelező nemzetközi konzorcium. Várhatóan 2028-ra 650 megawattnyi rugalmasan szabályozható kapacitás létesül, elősegítve az új zöldenergia-termelők kiegyensúlyozott rendszerbe illesztését is - olvasható a bejegyzésben.

MTI