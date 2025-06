Jókai-emléknapokat tartanak Háromszéken

2025. június 4. 06:06

Jókai-emléknapokat tartanak Háromszéken, ahol több településen megemlékeznek a 200 éve született magyar íróról, aki a székelyföldi térség egyik településének, Illyefalvának az országgyűlési képviselője volt - közölte kedden az MTI-vel a Hargita megyei önkormányzat sajtószolgálata.

A programsorozat rendhagyó irodalomórával kezdődött kedden Illyefalván, melyet Czilli Aranka magyartanár, költő tartott a helyi iskolában a Jókai 200 emlékév keretében, a Magyar Írószövetség szervezésében.

Szerdától Jókai Mór regényei alapján készült magyar játékfilmeket vetítenek a helyi művelődési házban: szerdán az Egy magyar nábob, csütörtökön a Kárpáthy Zoltán című film látható. A két filmet pénteken és szombaton Sepsiszentgyörgyön ingyenesen vetíti a Cinema Arta by Cityplex mozi.

Pénteken Illyefalván ünnepi megemlékezés és fáklyás felvonulás lesz: Jókai 1881-es évi látogatását idézik meg, amikor a választókerület képviselőjeként jött a háromszéki településre. Az ünnepi program 18.30 órakor a Jókai Illyefalván című kiállítás megnyitójával kezdődik a templomkertben a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy szervezésében, majd áhítatot tartanak a vártemplomban. Itt Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató Jókai háromszéki hagyatéka címmel tart előadást. Este a bástya színpadon fellép a Százlábú Néptáncegyüttes, valamint István Ildikó és barátai, majd a résztvevők fáklyákkal vonulnak a Jókai-szoborhoz.

Szombaton Sepsiszentgyörgyön emlékeznek arra, hogy az 1881. június 7-én a városban tartott programbeszéde alkalmával a városi tanács díszpolgári címet és oklevelet adományozott Jókainak. Az író szálláshelyét emléktábla jelöli a Bogdán Flórián-házon, 19.30 órától az épület előtti Jókai-emlékkőnél lesz megemlékezés. Közreműködik a Magyar Férfidalárda, a Székely Mikó Kollégium diákjai pedig előadják Jókai Mór Székely asszony című novellájára épülő műsorukat.

Az emlékezés a következő hetekben is folytatódik, június 21-én 17 órakor Jókai 200 címmel képzőművészeti kiállítás nyílik a csernátoni Haszmann Pál Múzeumban a Múzeumok éjszakája keretében.

Az emlékévre a Kovászna Megye Művelődési Központ ismeretterjesztő kiadványt jelentet meg az író háromszéki kötődéseiről, ennek szerzői Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató és Jánó Mihály művészettörténész.

Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök a közleményben felidézte: Jókai Mór négyszer látogatott el Háromszékre, és útjai "különleges kapcsolatot alakítottak ki közte, a térség, valamint a székely emberek között". Rámutatott: a helyiek büszkék arra, hogy nem csupán átutazóként szemlélte vidéküket, hanem a táj szépsége, az emberek vendégszeretete mély benyomást tett rá, amit papíron is megörökített.

A közlemény szerint Jókai Mór először 1853 májusában látogatott Háromszékre feleségével, Laborfalvi Rózával. Sepsiszentgyörgy után Uzonba látogatott, amit a Háromszéki lányok című elbeszélése is igazol. 1881 nyarán politikusként, Illyefalva választókerületének képviselőjelöltjeként érkezett, 1884-ben kétszer is visszatért. 1884 októberében búcsúzni jött, megköszönni a választói bizalmát, mivel Kassán is megválasztották képviselőnek.

MTI