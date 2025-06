A 45. Kaláka Fesztivál Egerben

2025. június 4. 12:03

Eger ad otthont a 45. Kaláka Fesztiválnak június 26-29. között - közölte a program művészeti vezetője az esemény keddi sajtótájékoztatóján.

Gryllus Dániel, a Kaláka együttes alapító tagja elmondta: ezúttal is az Érsekkert lesz a hagyományosan a folk műfaj színes palettáját felvonultató seregszemle fő helyszíne. A fesztiválnyitó verskoncertnek azonban továbbra is a Gárdonyi Géza Színház ad otthont június 26-án este. A Szabó Lőrinc és Babits Mihály barátságát megidéző Kortársak című előadáson a házigazda együttes mellett fellép a Misztrál is - tette hozzá.

Másnap ugyancsak külső helyszínen, az egri egyetem líceumában nyílik fotókiállítás Török Máté alkotásaiból, melyet zenés városi séta követ - közölte.

A kísérőprogramok közül kiemelte a szombat délutáni, ingyenesen látogatható Hegyi beszéd című előadást a református templomban, melyen közreműködnek majd a Gryllus-testvérek és Sumonyi Zoltán író.

Szavai szerint a fesztivál ideje alatt az Érsekkertben ezúttal is a folkegyüttesek és -előadók színe-java szórakoztatja a közönséget, fellép a Kalákán kívül egyebek mellett a Makám és a Cimbaliband, a Vujicsics Együttes, Sebestyén Márta és Andrejszki Judit, valamint a Csík Zenekar.

Gryllus Dániel hangsúlyozta: kiemelten figyelnek a gyerekekre, a kifejezetten nekik szóló Gyerekfesztivál blokkban szombat és vasárnap délelőtt koncertek, interaktív programok, kézműves foglalkozások, meseelőadások és játszóházak várják őket.

Gulyás László, a város kulturális ügyekért felelős alpolgármestere az eseményen Eger kulturális ékkövének nevezve a fesztivált, melyet a város 1,5 millió forinttal támogat.

