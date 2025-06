Magyar-svéd - Sipos Jenő: az utolsó kétezer jegy vár gazdára

2025. június 5. 05:05

A magyar labdarúgó-válogatott pénteki, svédek elleni barátságos mérkőzésére az utolsó kétezer jegy vár gazdára Sipos Jenő, a magyar szövetség szóvivője szerint.

"Kérjük a szurkolókat, hogy a gyorsabb, gördülékenyebb belépés érdekében használják az MLSZ szurkolói klub alkalmazást, de továbbra is van lehetőség a kinyomtatott, papíralapú jeggyel is a belépésre" - mondta az MTI-nek Sipos Jenő, aki hangsúlyozta, szerdán frissül az MLSZ Szurkolói Klub alkalmazása, amelynek letöltetését, frissítését minden drukkernek javasolja, mivel az applikáció használata megkönnyítheti a bejutást a válogatott mérkőzésekre.

Hozzátette, a jövőben, így már a pénteken 19.30-kor kezdődő mérkőzésre sem lesz elérhető a jegyek QR-kódja az SZK honlapján keresztül.

"Megjelenítésükhöz az oldalról az iOS-en és Androidon is elérhető alkalmazásba irányítjuk át a felhasználókat, ezért is érdemes már a találkozó előtt az applikáció legfrissebb verziójával készülni a mérkőzésre, így a forgóvilláknál az QR-kódra kattintva a felugró kóddal lehet belépni a mérkőzésre" - mondta az MLSZ szóvivője, aki megjegyezte, a belépés előtt érdemes ellenőrizni, hogy a belépőjegyen melyik forgóvilla száma szerepel, ugyanis csak az annak megfelelő belépési ponton keresztül juthatnak be a stadionba a drukkerek.

A jegyeken egy vagy két forgóvilla száma szerepelhet, ezeket a számokat kell keresni a beton keretre festve. A szurkolók csak a jegyükön feltüntetett szintre léphetnek be, a 100-zal kezdődő szektorszámok esetén az első, a 200-zal kezdődőknél a második, a 300-zal kezdődő belépőknél a harmadik nézőtéri szintre.

Sipos Jenő arról is beszélt, hogy a várható telt ház miatt javasolt közösségi közlekedéssel időben, egy-másfél órával a kezdés előtt érkezni a stadionhoz, ahol ezúttal lesz szurkolói falu és pódiumbeszélgetés, melyen Király Gábor és Laczkó Zsolt lesz a vendég.

A magyarok pénteken 19.30-tól Svédország csapatát fogadják a Puskás Arénában, négy nappal később pedig - közép-európai idő szerint - 18 órától Azerbajdzsán együttese ellen lépnek pályára Bakuban.

Ez a két meccs szolgál utolsó felkészülési lehetőségként az őszi vb-selejtezőkre, melyben Portugália, Írország és Örményország lesz az ellenfél, a kvartett első helyezettje kijut a jövő évi csúcseseményre, a második pedig a márciusi pótselejtezőn küzdhet tovább a részvételért.

MTI