Orbán Viktor: megvédjük a magyar emberek életét, békéjét, tulajdonát és szabadságát

Új fenyegetések bukkannak fel, és a régiek egyre agresszívebbek: terrorizmus, illegális migráció, kibertámadások, ideológiai zagyvaságok, amelyek a jog rendjét és a mindennapjaink biztonságát is képesek aláásni - mondta a kormányfő.

2025. június 28. 19:22

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának és Katasztrófavédelmi Intézetének tisztavatási ünnepsége után a Ludovika főépületében 2025. június 28-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A világban egyre nő azon helyek száma, ahol a rend és a biztonság nem adottság, hanem kivívandó állapot, de Magyarország nem sodródik az eseményekkel, mi megvédjük magunkat, a magyar emberek életét, békéjét, tulajdonát és szabadságát - mondta a miniszterelnök szombaton, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának és Katasztrófavédelmi Intézetének tisztavatási ünnepségén, Budapesten, a Ludovikán.

Orbán Viktor hangsúlyozta: az emberi civilizáció több ezer és a magyar állam ezeréves története arra tanít, hogy a rend nem magától jön létre, hanem mindig meg kell teremteni és azután meg kell védeni.

Ha elhanyagoljuk, ha nem vigyázunk rá, a rend fölbomlik, vele együtt pedig elvész a szabadság, a biztonság és végül az egész civilizált élet - tette hozzá.

Arra figyelmeztetett: ma újra veszélyes időket élünk, a világ egyre zavarosabb, háború van Ukrajnában, a Közel-Keleten, migránsok milliói ostromolják az országok határait, Európán belül és kívül politikai és katonai feszültségek gyülekeznek.

Új fenyegetések bukkannak fel, és a régiek egyre agresszívebbek: terrorizmus, illegális migráció, kibertámadások, ideológiai zagyvaságok, amelyek a jog rendjét és a mindennapjaink biztonságát is képesek aláásni - mondta.

Úgy értékelt: a világban egyre nő azon helyek száma, ahol a rend és a biztonság többé már nem adottság, hanem kivívandó állapot, ilyenkor pedig különös jelentőséget nyer a közbiztonság őreinek szolgálata.

A tisztek eskütételét világos kiállásnak nevezte és hangsúlyozta: Magyarország nem sodródik az eseményekkel, hanem - ahogy az alkotmány mondja - védelmezi állampolgárait.

"Ez ténymegállapítás és egyben szigorú parancs is. Mi megvédjük magunkat, megvédjük a magyar emberek életét, békéjét, tulajdonát és szabadságát" - jelentette ki.

Budapest, 2025. június 28. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának és Katasztrófavédelmi Intézetének tisztavatási ünnepségén a Ludovika főépülete előtt 2025. június 28-án. Mögötte Deli Gergely, az egyetem rektora (b) és Kovács Gábor rendőr vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja (b2). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Arra hívta fel a figyelmet: ehhez nem elég a törvény és a technológia, a legfontosabb mindig az ember, a rendőr, a pénzügyőr, a katasztrófavédő, a börtönőr, aki a nevét és az arcát adja a törvény, a jog és a rend uralmához, aki nem fél szembenézni a veszéllyel, nem hagyja, hogy a félelem rátelepedjen a közösségeinkre.

Hangsúlyozta: elismerés és tisztelet illeti azokat az ifjú tiszteket, akik arra esküsznek fel, hogy akkor is helytállnak, amikor más már meghátrálna.

"Önök ma ezt a küldetést vállalják és a világ mai állapotát elnézve hősies feladatra vállalkoznak" - mondta.

Emlékeztetett: a tisztek az alkotmányra teszik le esküjüket, amely az állami lét és a jogrend alapja, és amely szövetséget jelent a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. A tisztek eskütételükkel ebben a történelmi láncolatban foglalják el őrhelyüket, és társaink lesznek a közös munkában, amelynek célja az alkotmány szerint a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése - hangoztatta.

Kiemelte: a tisztavatás egy hivatás kezdetének ünnepe, de egyúttal komoly erkölcsi vállalás is, mert a rendvédelmi eskü nem csupán szolgálatot jelent, hanem példamutatást is. Jelezte: az esküt tett tisztektől a törvényesség képviseletét várják, higgadt, de határozott fellépést, és Magyarország minden szegletében számítanak rájuk, "ott is, ahol kevesebb a fény, és ott is, ahol sűrűbb a kísértés".

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy köszönet illeti a tisztek családtagjait is a biztatásért, türelemért és szeretetért. A hivatás sosem csak egy emberé, mindig a családé is - mutatott rá.

Hozzátette: az egy-két nemzedékkel előttük járók bíznak a fiatal nemzedék elhivatottságában. Küldetésük nem könnyű, de felemelő, nem mentes a veszélyektől, de a legnagyobb bizalmat élvezi. Nem mindenki alkalmas rá - emelte ki, azt kívánva az ifjú tiszteknek, hogy egész pályafutásuk során kísérje és őrizze őket Magyarország zászlaja, a piros: az erő, a fehér: a hűség, a zöld: a remény. A magyar nemzet számít önökre - mondta Orbán Viktor.

MTI