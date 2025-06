Simicskó István: Rekordösszeget fordítunk a családok támogatására

A frakcióvezető jelezte, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját dolgozták ki. Többek közt két lépésben megduplázzák a családi adókedvezményt, szja-mentessé teszik a csedet és a gyedet, fokozatosan bevezetik az élethosszig tartó adómentességet a két- és több gyermekes édesanyáknak.

2025. június 28. 12:41

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője - Kép: Ladóczki Balázs

A jövő évi, háborúellenes költségvetés világos üzenetet hordoz: nekünk a magyar családok támogatása az első, nem engedjük meg, hogy a magyarok pénze Ukrajnába vándoroljon – hangsúlyozta Simicskó István a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A KDNP frakcióvezetője kiemelte, Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítják útjára, továbbra is kiemelten támogatják a fiatalok életkezdését és megbecsülik a nyugdíjasokat. Kijelentette, hogy a Voks 2025 hatalmas sikere azt mutatja, hogy a magyarok látják, mekkora veszélyt jelent Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása és felemelik a szavukat.

– Miközben újabb és újabb háborús fenyegetések árnyékában élünk, Brüsszel pedig – a biztonsági és gazdasági kockázatokkal mit sem törődve – tovább fokozná a veszélyeket Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásával, az Országgyűlés elfogadta a jövő évi, háborúellenes költségvetést, amely minden eddiginél szélesebb körű, páratlan támogatást jelent a magyar családoknak – értékelt lapunknak Simicskó István. A KDNP frakcióvezetője kiemelte, hogy a 2026-os költségvetés határozott irányt jelöl ki, nem akarják Ukrajnába küldeni a magyarok pénzét, mert annak a magyar családoknál van a helye.nBármilyen erősen próbálkoznak is Brüsszelben, soha nem fogjuk a magyarok érdekeit a nyugati globalista elit mögé helyezni. Ezért jövőre a családokra 5600 milliárd forintot fordítunk, amelyből több mint 4800 milliárd forint családpolitikai célokra, körülbelül 800 milliárd pedig a rezsivédelemre irányul. Egy költségvetés a kormányzó pártok hitvallása is egyben. A mi hitvallásunk középpontjában pedig jól láthatóan a nemzeti érdekek, a családok, a fiatalok és nyugdíjasok védelme és támogatása áll - tette hozzá.

A frakcióvezető jelezte, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját dolgozták ki. Többek közt két lépésben megduplázzák a családi adókedvezményt, szja-mentessé teszik a csedet és a gyedet, fokozatosan bevezetik az élethosszig tartó adómentességet a két- és több gyermekes édesanyáknak.

Támadják Brüsszelből a családtámogatásokat

– Fontos látnunk, hogy milyen egyedülálló, egész életen át tartó családtámogatási rendszer körvonalazódik. Ez biztonságot, kiszámíthatóságot jelent a családoknak. Hiszen egy pályakezdő fiatal 25 éves koráig már most is részesül jövedelemadó-kedvezményben, ha egy fiatal nő vállal egy gyermeket, akkor mentesül az szja fizetése alól 30 éves koráig. Újabb gyermekáldást követően pedig egész életére jogosulttá válik – rögzítette Simicskó István. Hozzáfűzte: jövőre is megmarad a rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj, megőrzik a nyugdíjak reálértékét, 13 százalékkal nő a minimálbér, az egészségügyi kiadásokra is magasabb összeg jut majd az idei költségvetéshez képest, de a gazdaságfejlesztésre is kiemelt figyelmet fordítanak.

A háborúellenes költségvetés nem titkolt célja, hogy az orosz–ukrán háború gazdasági deficitje ne a magyar családok pénztárcáját terhelje. Sajnos azt látjuk, hogy az intézkedéseinket folyamatos támadások érik Brüsszelből. De nem fogjuk engedni, hogy akár az unió, akár magyarországi szövetségeseik megakadályozzák, hogy megvédjük hazánk érdekeit. Nekünk nem Ukrajna, hanem Magyarország az első – hangoztatta Simicskó István.

Megdöbbentőnek nevezte, hogy ezzel szemben a Tisza párti képviselők azon dolgoznak, hogy hazánk ne kapja meg a minket jogosan megillető forrásokat. Rámutatott, hogy Brüsszel az Európai Bizottság Magyarországnak címzett ajánlásaiban nyíltan kimondta, eltörölné többek közt az otthonteremtési támogatásokat, az árréscsökkentést, a rezsicsökkentést és az extraprofitadót.

Kifogásolják, hogy még mindig használunk orosz energiaforrásokat, csakhogy ennek köszönhető a rezsicsökkentés fenntartása, más forrásból csak jóval magasabb áron tudnánk hozzájutni a szükséges energiahordozókhoz – magyarázta a frakcióvezető.

Közölte, hogy a brüsszeli elvárásokból jól láthatóan kitűnik az is, hogy egyáltalán nem a magyar emberek érdekeit tartják fontosnak, hanem a multikét. – Hiszen akár az árréscsökkentést, akár a különadókat vagy a kamatstopot nézzük – ami jelenleg háromszázezer magyar családnak segít –, mind az emberek érdekeit helyezi a nagyvállalatoké elé. Elfogadhatatlan Brüsszel iránymutatása – szögezte le a frakcióvezető. Felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg az unióban kettős mércét alkalmaznak a döntéseknél. Míg Brüsszel a háború kezdete óta közel 150 milliárd euróval támogatta különböző formákban Ukrajnát, addig saját tagországától visszatartja a jogosan járó uniós forrásokat, csupán politikai indíttatásból.

Hatalmas siker



Véleménye szerint a Voks 2025 hatalmas sikere azt mutatja, hogy a magyar emberek érzik, milyen óriási a tét Ukrajna elhamarkodott felvételével kapcsolatban, ugyanis azt a válaszadók 95 százaléka ellenezte.

Sajnos nem tudjuk, mikor lesz vége ennek a borzasztó testvérháborúnak, de biztosan nem az jelenti a megoldást, hogy bevisszük Európát egy háborús konfliktusba. Ez teljesen szembemegy a józan ésszel. Az ukrán és az európai emberek már így is jelentős árat fizettek ezért a háborúért. Legyen mielőbb tűzszünet és tartós béke – húzta alá.

A kereszténydemokrata politikus emlékeztetett arra, hogy 2012-ben az Európai Unió megkapta a Nobel-békedíjat. – Sajnos ma már nem ítélnék oda ezt az elismerő kitüntetést. Brüsszel a háború évek óta tartó finanszírozásával, az eredménytelen szankciókkal csak tovább mélyítette a konfliktust a felek között, ahelyett, hogy mindent megtett volna a harcok mielőbbi lezárása érdekében. A háború csak veszteséget okoz. Ne feledjük, nap mint nap halnak meg emberek, életek, családok nyomorodnak meg – fogalmazott Simicskó István. Kitért rá, hogy sajnos az európai politika jelentős hatással van az életünkre, ugyanakkor számos olyan terület van, ahol a háborútól függetlenül is segíthetjük honfitársainkat.

Segítség az időseknek



A Kereszténydemokrata Néppárt kiemelt feladatának tekinti, hogy az emberektől érkezett visszajelzések nyomán olyan intézkedések szülessenek, amelyek jelentős változást hozhatnak a mindennapokban. A frakcióvezetőt korábban idősügyi szervezetek keresték meg azzal, hogy az önkiszolgáló pénztárak térnyerésével lassan kiszorulnak a hagyományos kasszák a nagyobb üzletekből. Ez két problémát is felvetett, egyrészt ellehetetlenül a bevásárlás azoknak, akiknek nehézséget jelent az automata gépek használata, másrészt pedig álláshelyekbe is kerülhet ez a tendencia.

Ennek kapcsán született meg az általam kezdeményezett módosító javaslat, amely biztosítja a 400 négyzetméternél nagyobb üzletekben, hogy legalább egy, hagyományos pénztárt üzemeltessenek. Az Országgyűlés által elfogadott döntés értelmében megadjuk a választás szabadságát és visszahozzuk az emberközpontú szemléletet. Ez azért is jelentős, mert így egy irányt is kijelölünk, ami a jövőbeli fejlesztések során útmutató lehet a nagyáruházaknak: meg kell őrizni a kereskedelem emberközeli arculatát – tette hozzá Simicskó István.

Máté Patrik

MTI