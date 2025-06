Futballválogatott: 18:17-re vezetünk a svédek ellen

2025. június 5. 06:03

Már 45 alkalommal találkozott a magyar és a skandináv együttes, s ezek közül 18-szor a mieink nyertek. A 46. egymás elleni meccset június 6-án játsszák le a csapatok a Puskás Arénában.

A számok alapján Ausztria és Svájc elleni összecsapásaink után a svédekkel játszottuk a harmadik legtöbb mérkőzést. Először 1912-ben, Göteborgban, utoljára pedig 2016-ban a Groupama Arénában mérte össze tudását a két válogatott.

Az eddig lejátszott mérkőzéseken hazánk válogatottja tizennyolcszor győztesen hagyta el a játékteret, tíz alkalommal döntetlen született és tizenhétszer szenvedett vereséget.

2011-ben kettő-egyre győztünk - mlsz

Emlékezetes többek az 1952-es helsinki olimpiai elődöntője, melyet 6:0-ra nyertek meg a mieink. Puskás Ferenc mellett, aki később szövetségi kapitányként is irányította a nemzeti együttest a skandinávok ellen, Palotás Péter, Hidegkuti Nándor és Kocsis Sándor (2) talált be, míg egy öngól is született. Hosszú idő után volt tétmérkőzésen sikeres egy Eb-, vb-résztvevővel szemben csapatunk az 1996-os Eb-selejtező mérkőzés alkalmával, melyet a Népstadionban Halmai Gábor góljával 1-0-ra megnyert a magyar csapat (címlapfotó: ifj. Thaly Zoltán).

Legutóbb 2011-ben, Eb-selejtezőn nyertünk a svédek ellen (2-1), az Egervári Sándor vezette magyar válogatott góljait Szabics Imre és Rudolf Gergely szerezte.

Összesítve: 45 mérkőzés 18 győzelem 10 döntetlen 17 vereség 90–78-as gólkülönbség

mlsz