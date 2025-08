A Miniszterelnökség közleménye

2025. augusztus 5. 16:06

Sehol nincs Európában a fiataloknak ilyen otthonteremtési hitel, mint a most induló fix 3%-os

A kormány úgy alakította ki a fix 3%-os lakáshitel szabályait, hogy a támogatás a fiatalok otthonteremtését szolgálja, és az árakat ne növelje. Kevés önerővel, átlagos fizetéssel, család nélkül is biztonságosan bele lehet vágni egy új lakás vásárlásába, egy önálló életbe. Sehol nincs Európában a fiataloknak ilyen otthonteremtési hitel, mint a most induló fix3%-os lakáshitel. A balliberálisok is tudják ezt, azért kórusban támadják ennyire.

A kormány lakásépítési tőkeprogramot is indított, hogy nagyobb számban épüljenek új lakások Magyarországon. Mindez jelentősen bővíti majd a kínálatot.

A szeptember elsejétől induló fix 3 %-os kamatozású, akár 50 millió forintos és 25 éves futamidejű hitelt az első lakásvásárlók támogatására dolgozta ki a kormány.

Fontos, hogy a fix 3%-os lakáshitel kizárólag az első saját lakóingatlan megszerzését támogatja, így azok már nem vehetnek részt a programban, akik már rendelkeznek saját otthonnal. Az első otthon fogalmát ugyanakkor az élethez igazítottuk, így például egy kis értékű örökölt vidéki ingatlan nem zárja ki az igénylőt a támogatásból.

A kormány a programba fontos árkorlátokat épített be az ingatlanárak féken tartása érdekében. Jogszabályban rögzítettük, hogy csak olyan ingatlan esetében lehet igényelni a hitelt, amelynek négyzetméterára nem haladja meg a másfél millió forintot, vételár tekintetében pedig lakás esetében a 100 millió, lakóháznál a 150 millió forintot.

Emellett van elegendő eladás alatt álló ingatlan is: jelenleg 100 ezer olyan eladó ingatlan van Magyarországon, amely belefér a program feltételrendszerébe, és ez várhatóan bővülni is fog, ugyanis egyre többen hirdetik meg újból azon ingatlanjukat, amelyre korábban nem találtak vevőt.

Az ország legnagyobb ingatlanfejlesztői ugyancsak készen állnak új projektek elindítására, így a következő években több tízezer új lakás kivitelezése fog megindulni, emellett sok ezren pedig saját családi ház építésébe fognak. A kormány aktívan részt vesz ezeknek a fejlesztéseknek a serkentésében: a Lakhatási Tőkeprogram 300 milliárd forintos keretösszeggel elindult, amelytől a lakóingatlanok kínálatának jelentős bővülését várjuk.

A fentebb jelzett bő ingatlanpiaci kínálat, a növekvő számú új ingatlanfejlesztés, a programba épített árkorlátok együttesen biztosítják az ingatlanárak féken tartását, miközben a kamattámogatással a program érdemi segítséget nyújt azoknak a fiataloknak, akik első otthonukat tervezik megvásárolni, felépíteni.

Panyi Miklós miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár

