Azbej Tristan: beszéljünk napjaink keresztény vértanúiról!

Beszéljünk napjaink keresztény vértanúiról! - erre szólított fel a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára vasárnap a Facebookon, utalva arra, hogy XIV. Leó pápa este, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén ökumenikus szertartással emlékezik meg a 21. század mártírjairól Rómában, a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában.
Azbej Tristan azt írta: az elmúlt hetek merényletei, a hívőket Afrikában és Ázsiában sújtó üldöztetések, valamint a néhány napja boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna példája emlékeztet bennünket arra, hogy a keresztény vértanúság történeteivel nemcsak a történelemkönyvek lapjain találkozunk - ez a mi korunk valósága is.
"Ezért érezzük közel magunkhoz a világ számos részén ma is üldöztetést szenvedő keresztények sorsát" - tette hozzá.
Közölte: a vasárnapi római imaalkalom során a sok ezer modern kori mártír közül 1600 név hangzik majd el.
"Mi, magyarok, nem hallgathatjuk közömbösen ezeket a neveket. Sőt, elmondhatjuk, hogy közösségeiknek - és sok esetben hátrahagyott családtagjaiknak - is segítséget nyújtottunk a Hungary Helps Program révén"
- emelte ki az államtitkár.
Felsorolása szerint segítették a Líbiában megölt 21 kopt vértanú családját, hogy biztosíthassák megélhetésüket, gyorssegélyt nyújtottak Srí Lankán, a Fülöp-szigeteken és Nigériában, a templomokat ért merényletek után, a legutóbb pedig a nigériai Makurdiban keresték fel azokat a keresztényeket, akik elszenvedték a szélsőségesek támadásait.
Azbej Tristan bejelentette, hogy az ősz folyamán új programokat indítanak az üldözött keresztények megsegítésére.
"A következő hetekben élelmiszercsomagokkal segítjük a szíriai keresztényeket, támogatjuk egy megsérült protestáns templom újjáépítését, Irakban egy egyházi közösségi tér kialakítását, Afrikában pedig orvosi missziókat és ivóvízkutak fúrását" - ismertette.
Azt írta, a Hungary Helps - Magyarország segít Program az üldözött keresztények iránti magyar szolidaritás kézzelfogható jele.
"Számunkra, magyarok számára, a vértanúk emlékezete nem pusztán történelem, hanem élő felelősség: imádsággal tisztelgünk előttük, és tetteinkkel megmutatjuk, hogy a szenvedők nincsenek egyedül" - fogalmazott az államtitkár.
