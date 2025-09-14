Azbej Tristan: beszéljünk napjaink keresztény vértanúiról!

2025. szeptember 14. 21:05

Beszéljünk napjaink keresztény vértanúiról! - erre szólított fel a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára vasárnap a Facebookon, utalva arra, hogy XIV. Leó pápa este, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén ökumenikus szertartással emlékezik meg a 21. század mártírjairól Rómában, a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában.

Azbej Tristan azt írta: az elmúlt hetek merényletei, a hívőket Afrikában és Ázsiában sújtó üldöztetések, valamint a néhány napja boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna példája emlékeztet bennünket arra, hogy a keresztény vértanúság történeteivel nemcsak a történelemkönyvek lapjain találkozunk - ez a mi korunk valósága is.



"Ezért érezzük közel magunkhoz a világ számos részén ma is üldöztetést szenvedő keresztények sorsát" - tette hozzá.

Közölte: a vasárnapi római imaalkalom során a sok ezer modern kori mártír közül 1600 név hangzik majd el.

"Mi, magyarok, nem hallgathatjuk közömbösen ezeket a neveket. Sőt, elmondhatjuk, hogy közösségeiknek - és sok esetben hátrahagyott családtagjaiknak - is segítséget nyújtottunk a Hungary Helps Program révén"

- emelte ki az államtitkár.

Felsorolása szerint segítették a Líbiában megölt 21 kopt vértanú családját, hogy biztosíthassák megélhetésüket, gyorssegélyt nyújtottak Srí Lankán, a Fülöp-szigeteken és Nigériában, a templomokat ért merényletek után, a legutóbb pedig a nigériai Makurdiban keresték fel azokat a keresztényeket, akik elszenvedték a szélsőségesek támadásait.

Azbej Tristan bejelentette, hogy az ősz folyamán új programokat indítanak az üldözött keresztények megsegítésére.

"A következő hetekben élelmiszercsomagokkal segítjük a szíriai keresztényeket, támogatjuk egy megsérült protestáns templom újjáépítését, Irakban egy egyházi közösségi tér kialakítását, Afrikában pedig orvosi missziókat és ivóvízkutak fúrását" - ismertette.

Azt írta, a Hungary Helps - Magyarország segít Program az üldözött keresztények iránti magyar szolidaritás kézzelfogható jele.

"Számunkra, magyarok számára, a vértanúk emlékezete nem pusztán történelem, hanem élő felelősség: imádsággal tisztelgünk előttük, és tetteinkkel megmutatjuk, hogy a szenvedők nincsenek egyedül" - fogalmazott az államtitkár.

mti