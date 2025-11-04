A Bibliát idézni bűncselekmény lenne? - Ha Päivi Räsänent elítélik, Isten ellen lázadnak és elítélnek minden keresztényt

Szerző: Pók Katalin

2025. november 4. 06:38

Päivi Räsänen finn képviselő hat éve tartó pere a szólás- és vallásszabadság próbája Európában. Elítélhető-e valaki, aki a Bibliát idézi?

Már 6 éve folyik a vádeljárás egy finn képviselőnő ellen, akinek bűne, hogy a Bibliából idézett és azt közzé is tette. Päivi Räsänen finn orvos, nagymama, parlamenti képviselő, volt belügyminiszter ellen folyik a vádeljárás, mert amit idézett a Bibliából, ellentmond korunk fő ideológiáinak a gendernek, az LMBTQ lobbit sérti. Egyszerűen „gyűlöletbeszédnek” nevezték, amit véleménye mellé idézett a Bibliából. Ugyanis, a Biblia bűnnek nevezi a homoszexuális cselekményt, amit liberális korunk természetesnek állít be. Most 2025. okt. 30-án a Legfelsőbb Bíróság elé kellett állnia, több vádpont van ellene. Éppen eldől, hogy vége van-e a szólás- és vallásszabadságnak Európában. Az is eldől, követett-e el bűncselekményt, hogy nyilvánosan megosztotta a hitét? Az EU is azon dolgozik, hogy a gyűlöletbeszéd uniós szintű bűncselekménnyé váljon, így mindnyájunkat érinti. No és ki dönti el, mi a gyűlöletbeszéd?

Azzal kezdődött az egész ügy, hogy a Finn Evangélikus Egyház beadta a derekát és a Biblia helyett, az LMBTQ közösséggel vállalt közösséget. A közismerten homoszexuális rendezvény, a Pride mellé állt, amit az egyházilag aktív képviselőnő nem hagyott szó nélkül. Online üzent az Evangélikus Egyháznak, hogy ez nem fér össze a hittel, Bibliával, és mellékelt is egy idézetet. Ez nem más volt, mint Szent Pál Rómaiakhoz írt levele a Róm (1,24-27). Erre, büntető eljárást indítottak ellne a hatóságok, ami megszakításokkal 6 éve tart, miközben már kétszer felmentették. De vádlói nem nyugszanak, fellebbeztek, ennek eredménye a mostani tárgyalás.

Nézzük miről ír Pál a Rómaiakhoz írt levélben?

„Ezért Isten, szívük vágya szerint, kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, had gyalázzák meg saját testüket. Isten igazságát hamissággal cserélték fel, s inkább a teremtmény előtt hódoltak, mint a Teremtő előtt, aki mindörökké áldott. Amen. Ezért szolgáltatta ki őket Isten, a saját gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik a természetes szokást, természetellenessel váltották fel. A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi, férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét” (Róm 1,24-27).

Nem Räsänen mondta azt, hogy a homoszexuális cselekmény bűn, hanem a Biblia, ami Isten ihletett igéje. Mit mond Isten az ünnepelt cselekményről, mert korunk ünnepli a homoszexualitást?! Ahogy Fukuyama amerikai filozófus írta, előbb csak egyenlő jogokat kértek, ma meg azt várják, hogy tapsoljunk nekik. A Pride a büszkeség napja, ami nem fér össze Isten bűn fogalmával ezért tiltakozott a képviselőnő az egyház Pride támogatásán. Itt pedig egyértelműen az áll, hogy „tisztátalanság”, testük „meggyalázása”, „gyalázatos szenvedély”, „természetellenes”, „ocsmányság”, „tévelygés”.

Igen, a Biblia (amelynek a birtoklása, egy friss kutatás szerint sok országban életveszélyes lehet) figyelmeztet erre, sőt azt mondja, hogy ennek meg is lesz a büntetése, mert „megkapták tévelygésük bérét”. Láthattuk, Szodoma Gomorrában valóban megkapták, kéneső zúdult rájuk az Ószövetségi történetben. Azóta nevezzük ezt a szodómia bűnének. Illetve a korábbi korokban ez egyértelmű volt, csupán liberális társadalmunk tekinti természetesnek ezt a cselekményt. Most nem pusztul el kénesővel a föld emiatt, de az örök életben meglesz az eltévelyedés bére. Sok szent beszámolója szól arról, akik látták a kárhozatba került lelkeket. Így aki szól, annak meg kell köszönni a figyelmeztetést, nem pedig bíróságra cipelni.

A Római levél azokról is ír, akik „bár fölismerték Isten rendelkezését, hogy aki effélét művel, méltó a halálra, mégis ilyeneket tesznek, sőt a tetteseknek még helyeselnek is” (Róm 1,32). Az Evangélikus Egyháznak is fel kellett ismernie a tett bűnösségét, mégis helyeselnek nekik. Nálunk sem ismeretlen ez a viselkedés, a „személyiségzavaros teologina” névvel illetett jól ismert baloldali aktivista is azzal van elfoglalva, hogy helyesel a melegeknek. Megtartja őket tévedésükben - pedig ismeri a Bibliát - ami nagyon súlyos bűn. A meleg párjával élő kiugrott katolikus pap is tettének igazolásával van elfoglalva, azt gondolja, a szeretet szóval lehet bűnöket befedni.

Liberális korunkban a gender és meleg lobbi felháborodásán azonban nem csodálkozhatunk. Korunk ideológusai elhitették velük, hogy nincs természetes és természetellenes, nincs a Jó és rossz között különbség, és nincs is bűn. Ez a sátán legnagyobb kábítása korunkban és sokan csak a másik dimenzióban fognak ráébredni az igazságra, amikor már késő lesz.

A finn bíróság, most példát akar statuálni, ami meghatározza jövőbeli életünket, az uniós irányelveket is. Nem lehet majd a Bibliával érvelni, mert „gyűlöletbeszédnek” nyilvánítják azt, ami hamis gender ideológiájukkal ellentétes. Ezzel oda a szólás és vallásszabadság, a gyűlöletbeszédet pedig bűncselekménynek nyilvánítják.

Norvégiában már több mint egy évtizede az újságok alkalmaznak olyan munkatársakat, akik kiszűrik a „gyűlöletbeszédet”, az nem jelenhet meg, kommentekből törlik. Nem valószínű, hogy csak terrorcselekményekre értik, hanem inkább a liberális ideológiával ellenkező nézeteket szűrik. Már csak az hiányzik, hogy betiltsák a Bibliát, mert szerintük nem felel meg a kor ideológiájának.

A tárgyalás okt. 30-án lezajlott három vádpontban, ítélet még nincs. Várjuk.

Ha Päivi Räsänent elítélik, Isten ellen lázadnak és elítélnek minden keresztényt.

Nem fogjuk szó nélkül hagyni!