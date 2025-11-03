Trump szembesült a való világgal

Szerző: Gondola

2025. november 3. 21:10

Donald Trump még megválasztása előtt az orosz-ukrán háború gyors megállítását ígérte. Aztán hetekkel később egy ponton beismerte: a kérdés bonyolultabb, mint gondola. Most már ott tart: hagyni kell, hogy végigküzdjék a véres harcot. Ezzel érkezett el az elnök a realitás rögös talajára.

"Néha hagyni kell, hogy végigküzdjék" - fogalmazott az amerikai elnök az orosz-ukrán háborúra utalva. "Ez egy kemény háború Putyinnak, rengeteg katonába kerül, talán egymillióba is" - hangoztatta az MTI jelentése szerint Donald Trump, megjegyezve, hogy ez Ukrajna számára is egy kemény háború.

Hosszú hónapokig tartott, de kijózanítólag hatott az immár felismert valóság.

Nem kellett szakértőnek lenni ahhoz, hogy lássuk: képtelenség a háború gyors befejezése.

Gondoljunk csak bele: Trump egymillió orosz katona elestét említette. Lehet, hogy a szám túlzó, de a nagyságrendnek megfelel. Ebből tudható, hogy Putyin nem fejezheti be a háborút az elfoglalt területek visszaadásával. Ez számára a véget jelentené, meglehetősen gyorsan.

Hasonló, sőt azonos helyzetben van Zelenszkij. Vélhető, hogy Ukrajna részéről is milliós emberveszteségről kell beszélni. Ezért a kijevi elnök nem mondhat le még a Krímről sem, ő a mindent vissza jelszavával kísérletezik. Ezt az ábrándot már Trump elnök is korábban irreálisnak minősítette.

Amíg ez a két vezető áll a háborúzó felek élén, addig lehetetlen a béke.

Ennek megállapításához nem kell sem orosz, sem ukrán, sem háborús szakértőnek lenni. Az elemi emberismeret elegendő a tisztánlátáshoz. A háború vívásával mindkét elnök a saját túléléséért küzd. Minden bizonnyal fizikai értelemben is... Sajnos, sok fiatalembernek kell még meghalnia azért, hogy e politikusok felszínen maradjanak.

Tíz körömmel kapaszkodnak a hatalomba, mert ha elmozdítanák őket, rájuk borulna a történelem.

Előbb-utóbb azonban távozniuk kell vagy így, vagy úgy. És utódjuk is fenntartaná a konfliktus meghatározó részét. Egyetlen orosz politikus sem vállalhatná a kapitulációt, mert az beláthatatlan következményekkel járna a földkerekség legnagyobb országára nézve. A korrupt nemzetközi erőközpontok a háborús jóvátételt követelnék, s ez az állam gazdasági összeroppanását okozná. Egyes szélsőséges agytrösztök Oroszország feldarabolásának gondolatával is játszanak - noha ez a "játék" önmagában is atomvillanások sorát idézi képzeletünkbe.

Az orosz utód valamilyen intenzitással a háború folytatására kényszerülne.

Az ukrán utód sem kapitulálhat, neki is gondolnia kell a milliós emberveszteségre, az árvákra, az özvegyekre. Valamilyen módon győztesnek kell mutatkoznia, ez azonban a kialakuló - már kialakult - helyzetben szinte lehetetlen.

Különösebb háborús beavatottság nélkül is látható, hogy amig Putyin és Zelenszkij hatalomban van, addig béke lehetetlen. És Putyin vagy Zelenszkij esetleges távozása után sem fog kitörni.

Trump elnök realitásérzéke már korábban megmutatkozott, amikor fölvetette, hogy a kialakult földrajzi realitást néhány évtizedig el kell fogadni úgy, hogy az adott területek névleg Ukrajnához tartozzanak, s néhány évtized után már egy új generáció hozzon döntést a rendezésről.

Ezzel a megoldással Ukrajna is felrajzolhatná önmagáról a győztes képét.

Ezt a megoldást ma lehetetlenné teszi az a korrupt - külső - hatalmi csoport, amelyet a hadiipar potentátjai a fegyerverkezés fokozásában érdekeltté tettek. Ez a legkárosabb, legártalmasabb, legveszélyesebb és legmegvetendőbb galeri. Kiiktatása a belátható időben lehetetlen.

A folytatás megjövendöléséhez az elemi emberismeret már kevés. Ez már a szakértők feladata, noha tudjuk: a Titanicot is szakértők építették.

És a valóságot ezúttal sem a tévéműsorokban okoskodó celebek, a számítógépes klavíatúrákon huszárkodó mindentudók fogják alakítani.

A történelem történik.

