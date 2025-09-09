Spanyolországban példátlan módon bírósági eljárás indul a legfőbb ügyész ellen az igazságszolgáltatással összefüggő titok megsértése miatt - közölte a spanyol legfelsőbb bíróság kedden.
Álvaro García Ortizt azzal vádolják, hogy kiszivárogtatott újságíróknak egy állampolgár személyes adataira vonatkozó, érzékeny információkat tartalmazó e-mailt, amelyre épp ezért a titoktartás kritériumai vonatkoznak.
A hivatkozott levét egy vádalku lehetőségéről szólt egy ügyész és az adócsalással gyanúsított Alberto González Amador ügyvédje között. A férfi élettársa Isabel Díaz Ayusónak, a madridi tartomány néppárti (PP) elnökének.
A legfőbb ügyész ellen még június ellen javasolt vádemelést a bíróság arra hivatkozva, hogy feltételezett tettével "aláásta az ügyészség presztízsét", és az "káros hatással lehet" az érintett személy védelemhez való jogára.
Ángel Hurtado bíró szerint a legfőbb ügyész "a miniszterelnökségtől kapott utasításokat követve" szivárogtathatta ki az e-mailt.
A legfelsőbb bíróság nem függesztette fel hivatalából a legfőbb ügyészt, de 150 ezer euró letét befizetésére kötelezte, hogy az fedezze az esetlegesen felmerülő pénzügyi költségeket.
A Spanyolország történetében példátlan peres eljárás egy-két hónapon belül indulhat meg.
Álvaro García Ortiz visszautasította az ellene felhozott vádakat, és az ügy kirobbanása óta ártatlanságát hangsúlyozza.
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Két Tóth is kezdő a magyar válogatottban. A világklasszis kapus, Dibusz sérülés miatt meccskihagyásra kényszerül. Szoboszlai Dominik most is centerhalfként küzdhet, ezúttal Ronaldóval találja szemben magát.
-
Brüsszelnek is fel kell ismernie, hogy Ukrajna ma nem lehetőség, hanem elsősorban biztonsági kockázat Európa számára - közölte Hölvényi György kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő a Facebook oldalán.
-
A Szentírás terjesztésében – ami alapvető keresztény feladat, misszió – történelmi fordulat következett be: először olvasnak világszerte többen digitális Bibliát, mint nyomtatott példányt – derül ki a United Bible Societies (UBS) legfrissebb, 2024-es statisztikai jelentéséből.