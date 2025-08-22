Elfogták a bűnözőt, aki életveszélyes sérüléseket okozott Kőbányán

Elfogták azt a férfit, aki életveszélyes sérüléseket okozott egy idős férfinak Kőbányán az Üllői úti felüljáró közelében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.
A közlemény szerint még csütörtökön a hajnali órákban a Budapest X. kerület, Üllői úton ismeretlen tettes bántalmazott egy idős férfit, akit a mentők – sérülései miatt – kórházba vittek.
A rendőrök azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, és a beszerzett információk alapján még aznap éjszaka 22 óra 55 perckor elfogtak egy 34 éves férfit a IX. kerületi Gyáli úton.
Előállítását követően életveszélyt okozó testi sértés bűntett elkövetésének gyanúja miatt kihallgatták a férfit, majd őrizetbe vették, a nyomozók kezdeményezik a letartóztatását - áll a közleményben.
Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy egy 73 éves férfit bántalmaztak, akit a mentők kórházba vittek.
