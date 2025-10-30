A Louvre kirablásának őrizetbe vett két gyanúsítottja "részben beismerte" a bűncselekményeket

Szerző: mti

2025. október 30. 09:04

A Louvre-ban elkövetett műkincsrablás múlt hét végén őrizetbe vett két gyanúsítottja "részben beismerte a cselekményeket" - közölte szerdán Laure Beccuau párizsi ügyész.

Az eltulajdonított francia koronaékszereket egyelőre nem sikerült megtalálni, de a két férfit, akik a látványos rablásban részt vettek, szerda este Párizsban vád alá helyezik, és előzetes letartóztatás is vár rájuk - mondta sajtótájékoztatóján az ügyész.

"A harmincas éveiben járó két gyanúsított beismerte, hogy ők hatoltak be az Apolló Galériába, hogy megszerezzék az ékszereket"

- tette hozzá.

A két gyanúsított ügye három nap kihallgatás után jelenleg a vizsgálóbírák előtt van, akik "szervezett bűnszövetségben elkövetett lopás" miatt emelnek vádat ellenük, ami 15 év börtönbüntetést von maga után, valamint "bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény" miatt, amely 10 év börtönbüntetéssel sújtható - jelezte az ügyész.

Laure Beccuau elmondta: mindeddig semmi nem utal arra, hogy a tetteseknek voltak bűntársaik a múzeumon belül. Ezzel szemben nem zárható ki annak a lehetősége, hogy egy sokkal nagyobb csoportról van szó, mint a biztonsági kamerák által észlelt négy bűnöző - hívta fel a figyelmet.

Bár az ékszereket még nem találta meg a rendőrség, az ügyész úgy fogalmazott: "szeretné megőrizni a reményt, hogy megtalálják őket, és vissza tudják adni a Louvre múzeumának és tágabb értelemben a nemzetnek".

"Ezek a drágakövek most már nyilvánvalóan eladhatatlanok. Emlékeztetőül, (...) aki megvásárolná őket, maga is bűnrészes lenne ebben a bűncselekményben" - hangoztatta az ügyész, hozzátéve, hogy "még mindig van idő visszaszolgáltatni őket".

A két gyanúsított Párizs egyik északi elővárosában, Aubervilliers-ben él. Egyiküket szombat este a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren vették őrizetbe, amikor egy Algírba tartó járatra készült felszállni, visszaútra szóló jegy nélkül. A férfi 34 éves, algériai állampolgár és 2010 óta él Franciaországban. A rendőrség és az igazságszolgáltatás előtt is ismert, főként közlekedési bűncselekmények miatt, valamint egy lopás miatt, az ügyészség tájékoztatása szerint.

A másik gyanúsítottat, egy 39 éves férfit a lakóhelyéhez közel fogták el. Az ő esetében "semmi sem utal arra, hogy külföldre készült volna" - mondta az ügyész. Ő is ismert a hatóságok előtt lopások miatt.

A látványos rablást október 19-én fényes nappal követték el a párizsi Louvre-ban, a világ egyik legnagyobb múzeumában, ahova a rablók az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot és két vitrint, amelyekben az ékszerek voltak, a tolvajok két robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek.

A maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert - közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit - vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából, a kár értéke 88 millió euró.

A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott.

Az elkövetők ugyanakkor hátrahagytak különböző tárgyakat, egyebek között sisakokat, egy hegesztőkészüléket, egy sárga fényvisszaverő mellényt és vágókorongokat, amelyek közül többet leöntöttek benzinnel. A nyomozók mintegy 150 DNS-nyomot találtak.