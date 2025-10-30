Hankó Balázs: a magyarok és a törökök között stratégiai szövetség van

Szerző: mti

2025. október 30. 08:08

A magyar és a török együttműködés több a diplomáciai kapcsolatnál, ez stratégiai szövetség is, amely megnyilvánul a felsőoktatás, innováció, kutatás, családpolitika és a kultúra területén is – hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter szerdán Budapesten a Szépművészeti Múzeumban, a Török Köztársaság kikiáltásának 102. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen.

Hankó Balázs szerint mindkét ország elkötelezett a nemzeti szuverenitás megőrzése mellett, és következetesen védi saját érdekeit a nemzetközi színtéren. Mindkét ország hisz abban, hogy a nemzeti önrendelkezés, kulturális identitás és a független döntéshozatal a stabilitás és a fejlődés alapjai.

"Szoros együttműködésünket ezek a közös értékek és a kölcsönös tisztelet erősítik meg nap mint nap" – emelte ki a tárcavezető.

A miniszter rámutatott arra, hogy a diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulója alkalmából meghirdetett Magyar–Török Kulturális Év a gazdag programokon keresztül elmélyítette a két nép kölcsönös tiszteletét és megértését. Az évadban több mint 160 rendezvény valósult meg, amelyek csak Törökországban mintegy másfél millió embert értek el.

A kulturális együttműködés szelleme 2025-ben a Tudomány és Innováció Évével folytatódik, új lehetőségeket teremtve a tudomány, a technológia és a jövőtudatosság terén - mondta Hankó Balázs.

Az év során sikeresen valósultak meg kétoldalú projektek olyan stratégiai fontosságú területeken, mint a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a szellemi tulajdon és az automatizált mobilitás - mutatott rá.

A magyar–török stratégiai partnerség hatalmas innovációs potenciált hordoz magában – hangoztatta a miniszter, aki szerint meg kell szólítani a 21. század új generációit a saját nyelvükön a kreatív és digitális világuk eszközeivel. Atatürk örökségére építve közös célunk, hogy tartós hidakat építsünk a generációk között – mondta.

"Fontos, hogy kiálljunk nemzeti identitásunk mellett, amely kultúránkban gyökerezik, és oktatásunkon, tudományunkon keresztül visz minket a jövőbe" – hangoztatta Hankó Balázs, hozzátéve: ma már több mint ezer török diák tanul magyarországi felsőoktatási intézményekben, és számos magyar hallgató választ török egyetemet a magyar Pannónia mobilitási program részeként.

Hankó Balázs kijelentette: mindkét ország kiáll a családok mellett, és – mint mondta - nagy örömmel fogadta, hogy Törökország 2025-öt a Családok Évének nyilvánította.

"Üdvözöljük Törökország átfogó családtámogatási intézkedéseit, és nagyra értékeljük ezt az elkötelezettséget, mert a generációk folytonossága, a társadalmi béke és az emberiség jövőbe vetett reménye csak erős családi struktúrákra épülhet" – hangsúlyozta.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy október 29-e, a modern Törökország és a nemzeti függetlenség születésnapja. A Köztársaság kikiáltása Mustafa Kemal Atatürk vezetésével maradandó szimbóluma a török nép szabadság, szuverenitás és haladás iránti elkötelezettségének - tette hozzá.

E jeles napon tisztelettel adózunk mindazoknak, akik hittek a nemzet erejében, és akik öröksége ma is inspirálja Törökország fejlődését és a nemzetek közötti barátságot - hangoztatta.

Hankó Balázs felidézte, hogy Magyarország és Törökország között 1923. december 18-án írták alá a Barátsági Szerződést, amely az újonnan megalakult Török Köztársaság első nemzetközi megállapodása volt, és ez mindmáig szilárd alapot nyújt a kétoldalú kapcsolatoknak.

Budapest, 2025. október 29. Gülsen Karanis Eksioglu török nagykövet beszédet mond a Török Köztársaság kikiáltásának 102. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen a Szépművészeti Múzeumban 2025. október 29-én. MTI/Kocsis Zoltán

Gülsen Karanis Eksioglu, a Török Köztársaság magyarországi nagykövete köszöntőjében emlékeztetett, hogy Mustafa Kemal Atatürk megalapította egy modern és demokratikus ország alapjait 1923-ben. Ezalatt a 102 év alatt Törökország óriási fejlődésen ment keresztül.