Magyargyűlölet és uszítás

Szerző: mti

2025. október 30. 11:09

Az FK Csíkszereda a jövőben megtagadja a sajtóakkreditációt azoktól a sajtóorgánumoktól, amelyek "sporttudósítások helyett magyargyűlölettel és uszítással foglalkoznak" - írta szerdai állásfoglalásában a székelyföldi futballklub.

A román első osztályba idén feljutott FK Csíkszereda a honlapján közzétett állásfoglalásában közölte: elítéli azt a gyakorlatot, amelyet a román sportsajtó egyes képviselői az elmúlt napokban tanúsítottak a klub mérkőzései kapcsán.

"Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a médiatér egy része a kattintásvadászat és a hisztériakeltés érdekében a xenofóbiát és a gyűlöletkeltést válassza az objektív, tényeken alapuló tájékoztatás helyett" - fogalmaztak.

A futballklub ezzel arra utalt, hogy a román sportsajtó egy része a mérkőzésekről szóló tudósításait a székely jelképek jelenlétére hegyezte ki. Továbbá egyes román újságírók azt is kifogásolták, hogy a klub "a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) figyelmeztetései ellenére" továbbra is "a hivatalos közigazgatási státus nélküli Székelyfölddel" azonosul.

"A székely és magyar zászlók nem tiltott jelképek, hanem a székelyföldi közösség kulturális örökségének és identitásának természetes kifejezői. Ezt több nemzetközi fórum, köztük az Emberi Jogok Európai Bírósága (CEDO) is megerősítette, amely kimondta, hogy e szimbólumok használata a kulturális önazonosság és a véleménynyilvánítás szabadságának része" - hangsúlyozta a csíkszeredai klub.

Aláhúzta, a román csendőrség által a Kolozsvári Universitatea elleni mérkőzést követően kiszabott bírság "nyilvánvaló túlkapás volt", és azon meggyőződésének adott hangot, hogy ezt a bíróság is meg fogja állapítani.

"Fontos tény, hogy azóta ugyanazon jelképek használatáért a csendőrség semmilyen újabb szankciót nem alkalmazott" - mutattak rá az állásfoglalásban.

Az FK Csíkszereda szerint "hamis és félrevezető" az állítás, hogy a "Székelyföld" kifejezés használatát betiltotta volna a Román Labdarúgó Szövetség.

"Székelyföld egy történelmi és kulturális régió, amelynek létezése történelmi realitás, még akkor is, ha Románia jelenlegi közigazgatási rendszerében nem viseli semmi ezt a nevet" - írták, hozzátéve: a román sajtó egy része által alkalmazott gyakorlat miatt a jövőben megtagadják a sajtóakkreditációt a nem objektíven tájékoztató médiától.