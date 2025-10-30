Soltész Miklós: 203 új óvoda az egyházi óvodafejlesztési program keretében

Szerző: mti

2025. október 30. 13:05

Az egyházi óvodafejlesztési program keretében a katolikus, a református és az evangélikus egyházak 203 óvodát építettek, illetve újítottak fel az országban, ezek közül 101 teljesen új intézmény - közölte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Tiszafüreden, mielőtt megáldották a Háromkirályok Óvoda új épületét.

Soltész Miklós azt mondta, ezekben az intézményekben több mint húszezer gyermeknek biztosítanak jobb életkörülményeket. A katolikus egyház 120 óvodát újított fel, ebből 49 új építésű, az Egri Főegyházmegye 20 új óvodát épített, 6-ot felújított, és 2700 gyermek elhelyezését segítette - ismertette az átadáson.

Az államtitkár azt mondta, a nevelés az óvoda, az iskola, az egyház és a szülők együttműködésével lehet sikeres, az egyházi intézmények pedig az oktatáson és a nevelésen túl megtanítanak imádkozni és a "szíveket megnyitni".

"Az egyházi óvodák csodát hoznak ki a gyerekekből" - tette hozzá, kiemelve, hogy az új óvodával Tiszafüred gazdagodott, de ez nem pénzben mérhető; "a szívekre, lelkekre van nagy hatása".

F. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, egy építkezés, ha rajta van Isten áldása, sikerre van ítélve. Elismeréssel szólt a Zsalakó Tamás debreceni építész tervezte óvodaépületről, amely szerinte "nem csak Tiszafüred, hanem az egész magyar nemzet dicsőségére válik".

Az egyházi intézmény garancia arra, hogy a gyermekek jó helyre kerülnek, és "sikeres, keresztény, magyar emberek lesznek" - fogalmazott.

Virág Tibor (Fidesz-KDNP), Tiszafüred alpolgármestere újabb mérföldkőnek, a "jövőbe vetett hit kézzelfogható bizonyítékának" nevezte az óvodaépületet.

A tiszafüredi Háromkirályok Óvoda új épületét az egri érsek áldotta meg. Ternyák Csaba köszönetet mondott azoknak a szülőknek, akik bizalmat szavaztak az egyháznak, amikor átvette a helyi iskola és óvoda működtetését.

A szülők hitet tettek amellett, hogy az élet Isten ajándéka, s milyen jó lenne, ha az ő gyermekeiket is ilyen szellemben nevelnék.

"Ezért hálás vagyok a szülőknek" - jelentette ki az érsek.

A négy csoportszobás, 104 férőhelyes új tiszafüredi óvoda 800 millió forint magyar kormányzati forrásból épült fel - hangzott el az átadáskor.