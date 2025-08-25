Elhagyatott kocsi okozott káoszt a vasútsíneken
2025. augusztus 25. 11:26

Az éjszakai órákban Nagytéténynél valaki felhajtott a vágányokra, az autót pedig hátra hagyta a pálya közepén, így az veszélyes akadályt képezett az arra közlekedő vonatok előtt – írja Facebook-bejegyzésében a MÁV-csoport. A közlekedési vállalat hozzátette, csak a mozdonyvezető lélekjelenlétén és a szerencsén múlt, hogy a Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó Bagolyvonat még időben fékezni tudott, így elkerülte az ütközést, amely akár súlyos vasúti szerencsétlenséget is okozhatott volna. Az elakadt járművet végül a katasztrófavédelem és a MÁV együttes erővel távolította el a sínekről, a művelet reggel 8-ig tartott.

A pálya felszabadításáig a távolsági vonatok többsége terelve, Érd felső felé közlekedett, ez okozta a reggeli órákban előforduló 10-20 perces késéseket, illetve az S36-os, valamint a martonvásári Z30-as járatok esetében a járatkimaradásokat.

A MÁV-csoport ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, a hatóságok keresik a felelősöket. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója életveszélyes felelőtlenségként jellemezte posztjában az esetet. Mint írta, nem tudja, hogy túlzásba vitt bulizás vagy károkozási szándék áll-e a háttérben, azt viszont hangsúlyozta, hogy aki olyan akadályt helyez a sínekre, ami a jármű kisiklását okozhatja, az emberéletekkel játszik és bűncselekményt követ el.

Infostart
Címkék:
  • deutsch tamás
    Brüsszel elárulja az Európai Uniót
    A kormánypárti politikus emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság, amely korábban elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió energiabiztonságát szolgáló infrastruktúra elleni támadásokat, most hallgat a kőolajvezetékkel szembeni katonai akcióval kapcsolatban. Mint mondta, Brüsszel inkább azzal foglalkozik, hogy az ukrán nemzeti ünnepen ukrán színekbe öltöztesse az összes európai uniós épületet.
  • Kultúra
    Szent István-megemlékezés a Stephansdomban
    Cserkészek, zászlótartók, koronaőrök vonultak fel és foglalták el helyüket a nagy szentély körül. Itt helyezték el az ünnepre a bécsi Stephansdom kincstárában őrzött Szent István ereklyét is, melyből csupán három létezik világszerte.
  • kajak-kenu
    Kajak-kenu - Újabb két magyar Himnusz a világbajnokságon
    A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.
MTI Hírfelhasználó