Újabb mianmari bűnszervezet tagjait ítélték halálbüntetésre Kínában

Szerző: MTI

2025. november 4. 10:08

A dél-kínai Sencsen bírósága kedden halálbüntetésre, valamint két évre felfüggesztett halálbüntetésre ítélte egy bűnszervezet több tagját, akik a mianmari Kokang térségből irányított nemzetközi internetes csalásokkal hozhatók kapcsolatba - közölte a sencseni népbíróság.

A dél-kínai város középfokú népbírósága a WeChat közösségi platformon megosztott közleménye szerint további öt vádlottat életfogytiglani börtönbüntetésre, kilencet pedig háromtól húsz évig terjedő szabadságvesztésre ítéltek. Az elítéltekkel szemben további pénzbírságokat, vagyonelkobzást és deportálást is elrendeltek.

Az ítélet szerint a csoportot a Paj-klán tagjai vezették, akik az észak-mianmari Kokang régióban helyi befolyásukat és saját fegyveres erejüket felhasználva 41 központot hoztak létre és működtettek.

A bíróság szerint ezekben a központokban állítólagos befektetőket és támogatókat toboroztak, akik fegyveres védelem alatt különféle tevékenységeket folytattak, a többi között internetes csalásokat, illegális kaszinókat működtettek, emellett emberöléseket, zsarolásokat és kényszerprostitúciót segítettek elő.

A vizsgálat azt is megállapította, hogy a szervezet tevékenysége több mint 29 milliárd jüan (mintegy 1370 milliárd forint) értékű illegális pénzmozgást generált, és működésük során hat kínai állampolgár vesztette életét, egy ember öngyilkosságot követett el, többen pedig megsérültek.

A vádlottakat csalás, szándékos emberölés, testi sértés és további 11 bűncselekmény elkövetésében találták bűnösnek - tették hozzá.

Az ügy Peking azon kampányának része, amely a Mianmarban működő kiberbűnözői hálózatok felszámolására irányul. Ezeket a területeket évek óta kínai származású fegyveres csoportok uralják, és internetes csalások, prostitúció és illegális szerencsejáték központjaiként szolgálnak.

Az elmúlt hónapokban a kínai hatóságok bejelentették, hogy felszámolták a Ming-, Vej- és Liu-klánt, amelyeket a kokangi térség legjelentősebb bűnszervezetei között tartottak számon. Legutóbb szeptember végén összesen 39 vádlott ügyében hirdettek ítéletet Kelet-Kínában, köztük tizenegy fővádlottra halálbüntetést szabtak ki, miután bűncselekményeikkel óriási anyagi károkat és 14 ember halálát hozták közvetlenül összefüggésbe.