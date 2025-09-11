Először ítéltek életfogytig tartó börtönbüntetésre nőt Szerbiában
2025. szeptember 11. 18:34
A Novi Pazar-i felsőbíróság életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte a 40 éves AL-t anyósa meggyilkolásáért. Ez volt az első eset, hogy nőt ilyen súlyos büntetéssel sújtott egy bíróság Szerbiában.
 
A bíróság minősített emberölés vádjában találta bűnösnek az asszonyt, aki az ítélet szerint különös kegyetlenséggel gyilkolta meg áldozatát.
 
Az igazságügyi orvosszakértő jelentése szerint AL 121 késszúrással ölte meg anyát, ebből 50 a fejet és a nyakat érte. A jogot akkor követte el, amikor a lánya közölte vele, hogy az anyósa egyedül van otthon.
 
A gyilkosság 2024. május 28-án történt. Elkövetése után AL előbb gyalog a közeli Sjenicára ment, majd taxival jutott el a Zlatibor-hegységhez, ahol Uzicében fogták el.
 
Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezés nyújtható be.
MTI
MTI Hírfelhasználó