Labdarúgó NB II - Gera Zoltán távozik a Kecskemét vezetőedzői posztjáról

2025. augusztus 27. 06:09

Távozik a labdarúgó NB II-ben öt forduló után kilencedik helyen álló Kecskeméti TE vezetőedzői posztjáról Gera Zoltán.

A KTE kedden a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy közös megegyezéssel bontottak szerződést a 46 éves edzővel, akinek segítője, Csizmadia Csaba szintén elhagyja a klubot.

A kecskeméti egyesület kiemelte, "jó embereket és jó szakembereket" ismertek meg a két tréner személyében, ugyanakkor "az elmaradt közös sikerek után értékelni kellett a csapat szereplését, ezt követően kulturáltan, barátságban elváltak a felek útjai".

A KTE azt is közölte, hogy az új vezetőedzőt még a hét folyamán bemutatják majd.

Az NB I-ből az előző szezonban búcsúzó Kecskemét két győzelem mellett három vereséggel rajtolt a Merkantil Bank Ligában, így már most hat pont a lemaradása a listavezető Budapest Honvéd FC-vel szemben.

mti